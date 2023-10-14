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Юлия Захарченко, редактор ленты

Кийки с шипами и электрошокеры: спецдокладчик ООН призвала запретить торговлю орудиями для пыток

Кийки с шипами и электрошокеры: спецдокладчик ООН призвала запретить торговлю орудиями для пыток
Фото: Pexels

Специальный докладчик ООН по вопросам пыток Элис Джил Эдвардс обвинила частных производителей в разработке все более жестоких способов для пыток. Она призывает к международному запрету на многомиллиардную торговлю некоторыми распространенными орудиями пыток.

Эдвардс представила Генеральной Ассамблее ООН список из 20 предметов, которые она хочет запретить как такие, которые по своей сути являются жестокими, бесчеловечными или унижающими достоинство.

В них входят дубинки с шипами, наручники для больших пальцев, электрошокеры, носимые на теле, шамбоки, цепи и миллиметровое оружие, также известное как тепловые лучи.

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В то же время она обратила внимание, что технологическое развитие привело к тому, что компании разрабатывают оборудование, в частности, для полицейских сил, такое как дубинки и щиты, которые наносят гораздо больше вреда.

— В списке есть предметы, которые, по сути, являются старыми, но все еще используются, например, замыкающиеся кресла, где вы находитесь в напряженном положении. Есть новые, такие как электрические дубинки, щиты и электротали. Они были разработаны исключительно с целью нанести чрезмерный вред людям. У них нет легитимной правоохранительной или иной цели, которой нельзя было бы достичь с помощью другого доступного инструмента, — сказала она.

По ее словам, по меньшей мере 335 компаний в 54 странах производят и продвигают товары из ее запрещенного списка. Большинство из них — в Китае, США, Европейском Союзе, Израиле, России и Объединенных Арабских Эмиратах.

Эдвардс сказала, что она не называла компании публично по юридическим причинам, а также потому, что надеется убедить их прекратить производство товаров из ее запрещенного списка.

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Источник: The Guardian
Біль, виробництво, ООН, Торгівля
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