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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Кийки з шипами і електрошокери: спецдоповідачка ООН закликала заборонити торгівлю знаряддями для тортур

Кийки з шипами і електрошокери: спецдоповідачка ООН закликала заборонити торгівлю знаряддями для тортур
Фото: Pexels

Спеціальна доповідачка ООН з питань катувань Еліс Джил Едвардс звинуватила приватних виробників у розробці все більш жорстоких способів для катування. Вона закликає до міжнародної заборони на багатомільярдну торгівлю деякими поширеними знаряддями тортур.

Едвардс представила Генеральній Асамблеї ООН список із 20 предметів, які вона хоче заборонити як такі, що за своєю суттю є жорстокими, нелюдськими або такими, що принижують гідність.

До них входять кийки з шипами, наручники для великих пальців, електрошокери, що носяться на тілі, шамбоки, ланцюги та міліметрова зброя, також відома як теплові промені.

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Водночас вона звернула увагу, що технологічний розвиток призвів до того, що компанії розробляють обладнання, зокрема, для поліцейських сил, як-от кийки та щити, які завдають набагато більше шкоди.

– У списку є предмети, які, по суті, є старими, але все ще використовуються, наприклад, крісла, що замикаються, де ви перебуваєте у напруженому положенні. Є нові, як-от електричні кийки, щити та електроремені. Вони були розроблені виключно з метою завдати надмірної шкоди людям. У них немає легітимної правоохоронної чи іншої мети, якої не можна було б досягти за допомогою іншого доступного інструмента, – сказала вона.

За її словами, щонайменше 335 компаній у 54 країнах виробляють і просувають товари з її забороненого списку. Більшість з них – у Китаї, США, Європейському Союзі, Ізраїлі, Росії та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Едвардс сказала, що вона не називала компанії публічно з юридичних причин, а також тому, що сподівається переконати їх припинити виробництво товарів із її забороненого списку.

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Джерело: The Guardian
Біль, виробництво, ООН, Торгівля
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