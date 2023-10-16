Ізраїль посилює бомбардування Гази, наземна операція може відбутись найближчим часом – ЗМІ

Після нападу терористів ХАМАС Ізраїль завдає інтенсивних ударів по сектору Гази. Очікується, що контрольований Єгиптом пункт перетину кордону з сектором Гази знову відкриється на тлі дипломатичних зусиль, спрямованих на доставку допомоги в анклав.

Про це повідомляє Reuters.

– Ізраїль здійснює найінтенсивніші бомбардування, які коли-небудь бачила Газа, запровадив сувору блокаду і готує наземне вторгнення, – йдеться у матеріалі.

Палестинці в Газі заявили, що нічні бомбардування Ізраїлю були найсильнішими з моменту початку атак у відповідь минулого тижня. За їхніми словами, бомбардування були особливо сильними в місті Газа, причому авіаудари припали на райони навколо двох головних лікарень міста.

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Очікується, що запасів палива в усіх лікарнях сектора Газа вистачить лише на 24 години, що ставить під загрозу життя тисяч пацієнтів, повідомило в понеділок Управління ООН з координації гуманітарних питань.

Влада Гази заявила, що наразі в результаті ударів Ізраїлю загинуло щонайменше 2670 людей, чверть з них діти, ще майже 10 000 отримали поранення. 1000 людей вважаються зниклими безвісти та, ймовірно, перебувають під завалами.

Раніше у NYT повідомили, що початок наземної операції Ізраїлю у секторі Гази планувався на вихідні, але був відкладений на кілька днів через погодні умови.

Джерело : Reuters

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