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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Ізраїль посилює бомбардування Гази, наземна операція може відбутись найближчим часом – ЗМІ

Ізраїль сектор Гази
Фото: Getty Images

Після нападу терористів ХАМАС Ізраїль завдає інтенсивних ударів по сектору Гази. Очікується, що контрольований Єгиптом пункт перетину кордону з сектором Гази знову відкриється на тлі дипломатичних зусиль, спрямованих на доставку допомоги в анклав.

Про це повідомляє Reuters.

– Ізраїль здійснює найінтенсивніші бомбардування, які коли-небудь бачила Газа, запровадив сувору блокаду і готує наземне вторгнення, – йдеться у матеріалі.

Палестинці в Газі заявили, що нічні бомбардування Ізраїлю були найсильнішими з моменту початку атак у відповідь минулого тижня. За їхніми словами, бомбардування були особливо сильними в місті Газа, причому авіаудари припали на райони навколо двох головних лікарень міста.

Зараз дивляться

Очікується, що запасів палива в усіх лікарнях сектора Газа вистачить лише на 24 години, що ставить під загрозу життя тисяч пацієнтів, повідомило в понеділок Управління ООН з координації гуманітарних питань.

Влада Гази заявила, що наразі в результаті ударів Ізраїлю загинуло щонайменше 2670 людей, чверть з них діти, ще майже 10 000 отримали поранення. 1000 людей вважаються зниклими безвісти та, ймовірно, перебувають під завалами.

Раніше у NYT повідомили, що початок наземної операції Ізраїлю у секторі Гази планувався на вихідні, але був відкладений на кілька днів через погодні умови.

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Ізраїль сектор Гази

Джерело: Reuters
Війна в Ізраїлі, Сектор Газа
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Найбільший провал спецслужб: чому Ізраїль не був готовий до атаки ХАМАСу

Ізраїльська армія налаштована рішуче знищити “гніздо терору” терористичної організації ХАМАС. ЦАХАЛ атакував майже пів тисячі об’єктів у секторі Гази, зокрема і будинок одного з командирів бойовиків.

Анна Боль
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