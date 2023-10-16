Залізний промінь: що відомо про ізраїльську систему ППО та чи справді її вже почали застосовувати

Нещодавно в Ізраїлі опублікували відео нібито використання нової ізраїльської системи ППО Залізний промінь, що здатна знищувати ракети за допомогою лазера.

Що відомо про систему протиповітряної оборони Залізний промінь – у матеріалі Фактів ICTV.

Ізраїльський військовий концерн Rafael уперше продемонстрував систему на виставці в Сінгапурі 11 лютого 2014 року. Залізний промінь призначений для знищення ракет малої дальності, артилерії та мінометів. Крім того, ця ППО також може перехоплювати безпілотники.

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Залізний промінь мав бути введений в експлуатацію у 2024 році.

Як працює Залізний промінь

Після того, як система виявить запуск ракети або мінометної бомби, вона спрямує на них лазерний промінь, який нагріватиме ракету, поки вона не буде знищена та не вибухне в повітрі або впаде на землю.

Чим відрізняється від Залізного купола

У коментарі Фактам ICTV військовий експерт Олег Жданов пояснив, що Залізний промінь – лазерна установка для боротьби з повітряними цілями. Це протиракетна система, аналог Залізного купола, тільки Залізний купол збиває цілі ракетами, а тут використовують лазерний промінь.

Як вказує військовий концерн, Залізний промінь має захищати країну від загроз, що летять на відстані від кількох сотень метрів до кількох кілометрів.

Залізний купол ефективний від ракет малої дальності, а Пращу Давида ізраїльтяни використовують від ракет та крилатих ракет середньої-великої дальності, а також балістичних ракет.

Переваги та недоліки Залізного променя

За даними ізраїльських ЗМІ, одне перехоплення лазером коштуватиме 3-4 долари порівняно з одним перехопленням системи ПРО Залізний купол у 50 тис. доларів.

Окрім того, зазначається, що переваги лазера перед ракетами – нижча вартість пострілу, необмежений боєзапас, менша чисельність збройового розрахунку, швидке ураження цілі.

Водночас військовий експерт вказує, що лазер потребує дуже великої кількості електроенергії. Для досягнення ефекту, він має набрати відповідну міць.

Окрім того, така система може бути дорожча та складніша у виробництві та обслуговуванні.

– І ще особливість застосування цієї ППО – обмежена прозорістю повітря дальність. Вона може бути меншою, ніж у Залізного купола, тому що потужність лазера на великих відстанях все ж таки розсіюється, – наголошує Жданов.

Чи справді в Ізраїлі нещодавно використали Залізний промінь для протидії атакам ХАМАС

15 жовтня у мережі з’явилось відео, на якому, як стверджується, видно застосування системи ППО Залізний промінь. Ізраїльська армія не підтвердила цю інформацію.

Експерт вказує, що в Ізраїлі давно розробляють цю установку і останні декілька років вона проходила випробування.

– На кадрах, продемонстрованих жителями самого Ізраїлю, в принципі дуже схоже на застосування цієї установки, – додав він.

Фото: Rafael

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