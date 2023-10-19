Аналогов нет, кроме китайских. Удалось ли Путину уговорить Си Цзиньпина помочь в войне против Украины

В среду, 18 октября, российский диктатор Владимир Путин встретился с лидером Китая Си Цзиньпином.

Что обсуждали Китай и РФ и решится ли Пекин серьезно помочь Москве в войне против Украины — в материале Фактов ICTV.

Как указывают в Институте изучения войны (ISW), на форуме Один пояс, один путь Путин хоть и говорил об экономическом сотрудничестве между РФ и Китаем, но не акцентировал на сотрудничестве стран в области безопасности.

Сейчас смотрят

Это может быть связано со сдержанностью Китая в отношении “партнерства без ограничений”, которое хочет установить Россия.

— Визит Путина в Китай и встреча с Си, похоже, не привели к каким-либо существенным изменениям в сдержанности Китая по установлению желаемого Кремлем уровня двусторонних отношений или к прорыву в степени военной поддержки России со стороны Китая, — считают в Институте.

Такого мнения придерживаются и украинские специалисты.

Политолог и политический консультант Игорь Рейтерович в комментарии Фактам ICTV рассказал, что визитом в Китай Путин хотел показать, что Россия не настолько находится в статусе изгнанника, как бы кто-то хотел думать. В то же время диктатор так и не смог добиться какого-то совместного заявления с критикой Запада.

Эксперт указывает, что с экономической стороны президент РФ вроде бы и подписал контракты с КНР, но если посмотреть на их суть, то это продолжение политики очень дешевой продажи российских ресурсов Китаю.

Что же касается военно-технического сотрудничества, Китай публично обсуждать это с РФ не будет.

— Были ли там какие-то договоренности закрытого характера, мы пока не знаем. Честно говоря, сомневаюсь. На сегодняшний день никто никакую технику или оружие напрямую России поставлять не будет. Возможно, какие-то комплектующие, и то через третьи руки, — говорит Рейтерович.

По его словам, Китай учитывает плюсы и минусы, понимая, что если о военном сотрудничестве с РФ узнают на Западе, то санкции в определенной степени могут быть применены и против Пекина.

Политолог уверен, что пока от этой встречи никаких глобальных рисков для Украины в плане военных или иных моментов нет.

Политолог Алексей Якубин тоже разделяет мнение, что ключевой целью Путина на форуме было показать – он не находится в мировой дипломатической изоляции. Также диктатор хотел убедиться, что Китай и в дальнейшем будет продолжать экономическое сотрудничество с РФ.

— Россия за последние полтора года превратилась в сателлита Китая. Чем дальше, тем больше заметно, что Россия просто не сможет обойтись без китайской помощи как финансово, так и технологически. В самой России уже сейчас есть ситуация, когда все компоненты для различных отраслей промышленности подорожали в несколько раз, особенно иностранные. Аналогов у них особо и нет, кроме китайских, — сказал эксперт Фактам ICTV.

Кроме того, заявлениями о намерении строить газопровод из Китая через Монголию в Россию Путин пытается показать, что если РФ сокращает поставки газа в Европу, то она найдет другого потребителя. В то же время Якубин отмечает, что Китай и другие восточные страны не будут готовы платить РФ такие суммы, как платили западные страны.

Относительно китайско-российского сотрудничества в военном плане политолог указывает, что до сих пор Китай избегал любых прямых поставок, понимая, что потенциально китайские компании могут тоже подпасть под санкции. Вряд ли на этот раз Китай решился серьезно помочь России.

В свою очередь председатель правления Украинского кризисного медиацентра Валерий Чалый в интервью Радио NV указывает, что Китай сейчас действительно более благосклонно относится к обеспечению дронами России. В то же время нельзя сказать, что Пекин готов к поставкам таких вооружений, как снаряды или ракеты.

По его словам, для Китая это будет серьезная имиджевая потеря.

— Китай и так предоставил очень много для ведения этой войны. У них товарооборот вырос в два раза в 2014-м, с начала агрессии РФ. Он составляет 200 млрд сейчас. Китай участвует в финансирование войны, демпинговые цены на нефть – этому подтверждение. Но это не может продолжаться вечно, — считает Чалый.

По мнению председателя правления Украинского кризисного медиацентра, пока Китай играет в пользу РФ больше, но со временем это изменится.

— Очень было бы странно, если бы Китай пошел на прямые поставки вооружения, хотя бы через КНДР… Если это проявится на фронте, это будет ошибка Китая, и очень серьезная, — подчеркнул он.

Ранее в РФ впервые публично признали, что получают беспилотники из Китая.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.