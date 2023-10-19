Госдеп США: Визит Путина в Китай — неудачное проявление поддержки РФ

В Госдепе США обеспокоены тем, что Китай продолжает поддерживать отношения с РФ и предоставлять российскому диктатору Владимиру Путину “платформу для продвижения его агрессивной войны против Украины”.

Об этом говорится в ответе американского внешнеполитического ведомства на запрос Голоса Америки относительно встречи Путина и лидера Китая Си Цзиньпина в Пекине.

— Принятие Путина в Китае является неудачным проявлением поддержки России, которая продолжает вести незаконную и жестокую войну против Украины, — отмечается в комментарии.

В то же время в ведомстве напомнили, что такая позиция США давно известна, и она не изменится.

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— Ранее мы говорили, что мы не считаем, что любая страна должна предоставлять Путину платформу для продвижения его агрессивной войны против Украины, — отмечают в Госдепе.

Президент РФ Владимир Путин 17-18 октября посетил Китай, где принял участие в заседании лидеров около десяти стран, которых Си Цзиньпин пригласил на форум Один пояс, один путь.

Именно здесь Путин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Последний известен своими пророссийскими взглядами и неоднозначными заявлениями.

Источник : Голос Америки

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