Госдеп США: Визит Путина в Китай — неудачное проявление поддержки РФ
В Госдепе США обеспокоены тем, что Китай продолжает поддерживать отношения с РФ и предоставлять российскому диктатору Владимиру Путину “платформу для продвижения его агрессивной войны против Украины”.
Об этом говорится в ответе американского внешнеполитического ведомства на запрос Голоса Америки относительно встречи Путина и лидера Китая Си Цзиньпина в Пекине.
— Принятие Путина в Китае является неудачным проявлением поддержки России, которая продолжает вести незаконную и жестокую войну против Украины, — отмечается в комментарии.
В то же время в ведомстве напомнили, что такая позиция США давно известна, и она не изменится.
— Ранее мы говорили, что мы не считаем, что любая страна должна предоставлять Путину платформу для продвижения его агрессивной войны против Украины, — отмечают в Госдепе.
Президент РФ Владимир Путин 17-18 октября посетил Китай, где принял участие в заседании лидеров около десяти стран, которых Си Цзиньпин пригласил на форум Один пояс, один путь.
Именно здесь Путин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Последний известен своими пророссийскими взглядами и неоднозначными заявлениями.
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