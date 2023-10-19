Аналогів немає, окрім китайських. Чи вдалося Путіну вмовити Сі Цзіньпіна допомогти у війні проти України

У середу, 18 жовтня, російський диктатор Володимир Путін зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Що обговорювали Китай і РФ та чи наважиться Пекін серйозно допомогти Москві у війні проти України – у матеріалі Фактів ICTV.

Як вказують в Інституті вивчення війни (ISW), на форумі Один пояс, один шлях Путін хоч і говорив про економічну співпрацю між РФ і Китаєм, але не акцентував на співпраці країн в галузі безпеки.

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Це може бути пов’язано зі стриманістю Китаю щодо “партнерства без обмежень”, яке хоче встановити Росія.

– Візит Путіна до Китаю та зустріч із Сі, схоже, не призвели до будь-яких суттєвих змін у стриманості Китаю щодо встановлення бажаного Кремлем рівня двосторонніх відносин або до прориву в ступені військової підтримки Росії з боку Китаю, – вважають в Інституті.

Такої думки притримуються й українські фахівці.

Політолог і політичний консультант Ігор Рейтерович у коментарі Фактам ICTV розповів, що візитом до Китаю Путін хотів показати, що Росія не настільки перебуває в статусі вигнанця, як би хтось хотів думати. Водночас диктатор так і не зміг домогтися якоїсь спільної заяви із критикою Заходу.

Експерт вказує, що з економічного боку президент РФ начебто й підписав контракти з КНР, але якщо подивитися на їхню суть, то це продовження політики дуже дешевого продажу російських ресурсів Китаю.

Що ж до військово-технічної співпраці, Китай публічно обговорювати це з РФ не буде.

– Чи були там якісь домовленості закритого характеру, ми поки що не знаемо. Чесно кажучи, сумніваюся. На сьогодні ніхто жодну техніку чи зброю напряму Росії постачати не буде. Можливо, якісь комплектовання, та й то через треті руки, – каже Рейтерович.

За його словами, Китай враховує плюси та мінуси, розуміючи, якщо про військову співпрацю з РФ дізнються на Заході, то санкції певною мірою можуть бути застосовані й проти Пекіна.

Політолог упевнений, що наразі від цієї зустрічі жодних глобальних ризиків для України в плані військових чи інших моментів немає.

Політолог Олексій Якубін теж поділяє думку, що ключовою метою Путіна на форумі було показати – він не перебуває в світовій дипломатичній ізоляції. Також диктатор хотів упевнитися, що Китай і надалі буде продовжувати економічну співпрацю з РФ.

– Росія за останні півтора року перетворилась на сателіта Китаю. Чим далі, тим більше помітно, що Росія просто не зможе обійтися без китайської допомоги як фінансово, так і технологічно. У самій Росії вже зараз є ситуація, коли всі компоненти для різних галузей промисловості подорожчали в декілька разів, особливо іноземні. Аналогів у них особливо й немає, окрім китайських, – сказав експерт Фактам ICTV.

Окрім того, заявами про намір будувати газогін із Китаю через Монголію в Росію Путін намагається показати, якщо РФ скорочує поставки газу в Європу, то вона знайде іншого споживача. Водночас Якубін зазначає, що Китай та інші східні країни не будуть готові платити РФ такі суми, як платили західні країни.

Щодо китайсько-російської співпраці у військовому плані, то політолог вказує, що досі Китай уникав будь-яких прямих поставок, розуміючи, що потенційно китайські компанії можуть теж підпасти під санкції. Навряд чи цього разу Китай наважився серйозно допомогти Росії.

У свою чергу голова правління Українського кризового медіацентру Валерій Чалий в інтерв’ю Радіо NV вказує, що Китай наразі дійсно прихильніше ставиться до забезпечення дронами Росії. Водночас не можна сказати, що Пекін готовий до постачань таких озброєнь, як снаряди чи ракети.

За його словами, для Китаю це буде серйозна іміджева втрата.

– Китай і так дав дуже багато для ведення цієї війни. У них товарообіг зріс уудвічі в 2014-го, від початку агресії РФ. Він становить зараз 200 млрд. Китай бере участь у фінансування війни, демпінгові ціни на нафту – цьому підтвердження. Але це не може тривати вічно, – вважає Чалий.

На думку голови правління Українського кризового медіацентру, поки що Китай грає на користь РФ більше, але з часом це зміниться.

– Було б дуже дивно, якби Китай пішов на пряме постачання озброєння, хоча б через КНДР… Якщо це проявиться на фронті, це буде помилка Китаю, і дуже серйозна, – наголосив він.

Раніше у РФ вперше публічно визнали, що отримують безпілотники з Китаю.

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