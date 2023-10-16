В России впервые публично признали, что получают БпЛА из Китая

Практически все импортные беспилотники, которые сейчас имеет Россия, были поставлены из Китая.

Об этом заявил глава минфина РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

— Сегодня беспилотники в основном все из Китайской Народной Республики. Благодарны нашим партнерам. Но надо развивать собственную ресурсную базу, и деньги необходимые выделены, — сказал он.

Это впервые с начала полномасштабного вторжения РФ признала, что импортирует дроны из Китая.

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— Мы направляем дополнительные деньги на беспилотники. 60 с лишним миллиардов рублей учтены, деньги на новый нацпроект по развитию собственной беспилотной базы. Задача такая, чтобы 41% всех беспилотников к 2025 году были с маркой “Сделано в России”, — добавил Силуанов.

С 1 августа 2023 года Китай ввел ограничения на экспорт гражданских беспилотников большой дальности, сославшись на войну России в Украине и опасения, что дроны могут быть переоборудованы для использования в военных целях.

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что правительство якобы стремится соблюдать нейтралитет в вопросе войны России против Украины.

В то же время в расследовании британской газеты Telegraph сообщается, что Китай помогает поставлять в Россию вертолеты, беспилотники, оптические прицелы и важнейшие металлы, используемые в оборонной промышленности.

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