Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Черкасской области осудили отца троих детей, который получил повестку и отказался от мобилизации
Отрезали оккупантов от поставок боеприпасов и топлива: партизаны утром взорвали пути в Мелитополе
Срочно
Работа Морських малюків: в Севастополе взорвался носитель Калибров Буян
Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
Одного опустили головой в выгребную яму, другого заставили прыгать голышом: в Одесской области подростки издевались над школьниками
Мир
Бедрак Виктория, редактор ленты

В России впервые публично признали, что получают БпЛА из Китая

В России впервые публично признали, что получают БпЛА из Китая
Фото: Getty Images

Практически все импортные беспилотники, которые сейчас имеет Россия, были поставлены из Китая.

Об этом заявил глава минфина РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

— Сегодня беспилотники в основном все из Китайской Народной Республики. Благодарны нашим партнерам. Но надо развивать собственную ресурсную базу, и деньги необходимые выделены, — сказал он.

Это впервые с начала полномасштабного вторжения РФ признала, что импортирует дроны из Китая.

Сейчас смотрят

— Мы направляем дополнительные деньги на беспилотники. 60 с лишним миллиардов рублей учтены, деньги на новый нацпроект по развитию собственной беспилотной базы. Задача такая, чтобы 41% всех беспилотников к 2025 году были с маркой “Сделано в России”, — добавил Силуанов.

С 1 августа 2023 года Китай ввел ограничения на экспорт гражданских беспилотников большой дальности, сославшись на войну России в Украине и опасения, что дроны могут быть переоборудованы для использования в военных целях.

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что правительство якобы стремится соблюдать нейтралитет в вопросе войны России против Украины.

В то же время в расследовании британской газеты Telegraph сообщается, что Китай помогает поставлять в Россию вертолеты, беспилотники, оптические прицелы и важнейшие металлы, используемые в оборонной промышленности.

Читайте также
Несмотря на заявления и ограничения: известная китайская компания DJI продолжает поставлять дроны в РФ
дрон

Война в Украине, Дрони, Китай, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Побег футболиста Шахтера в РФ: предатель планирует подаваться на российское гражданство
олександр роспутько
Пытали украинцев на Херсонщине: СБУ объявила подозрения еще 57 коллаборантам
сбу розвідка
Мы должны выставить Россию за дверь ОБСЕ и Европы — Кулеба
Дмитро Кулеба
Что делать, если повестку вручили через почтовый ящик: отвечает эксперт
В России впервые публично признали, что получают БпЛА из Китая
Россияне сосредоточили силы на Востоке: эксперт объяснил, в чем план оккупантов
російські солдати військові

Загрузка

Игры
Видео
Самый большой провал спецслужб: почему Израиль не был готов к атаке ХАМАСа

Израильская армия настроена решительно уничтожить “гнездо террора” террористической организации ХАМАС. ЦАХАЛ атаковал почти полтысячи объектов в секторе Газа, в том числе дом одного из командиров боевиков.

Анна Боль
Последние новости из Авдеевки | Успехи ВСУ за неделю Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
В России впервые публично признали, что получают БпЛА из Китая
Украинцы не могут покинуть сектор Газа | Вызовы для правительства Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
В России впервые публично признали, что получают БпЛА из Китая
Впервые за 18 лет! Поезд Львов-Варшава | Произведение Франка ожило | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
В России впервые публично признали, что получают БпЛА из Китая
Россия “освятила” бухту в Севастополе | ПВО в аренду | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
В России впервые публично признали, что получают БпЛА из Китая
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь