Совбез ООН призвал прекратить огонь между Израилем и Газой: США выступили против
После попадания ракеты в больницу в секторе Газа, генсек ООН Антониу Гутерриш инициировал голосование за резолюцию о гуманитарном прекращении огня между Израилем и ХАМАСом. Впрочем, Соединенные Штаты выступили против.
Как сообщается на сайте ООН, за гуманитарное прекращение огня проголосовали 12 из 15 членов Совбеза.
Почему США выступили против
Посол США Линда Томас-Гринфилд заявила, что в резолюции нет ни слова о праве Израиля на самооборону.
Дипломат напомнила, что это право закреплено в ст. 51 Устава ООН. И о нем говорится во всех других подобных резолюциях по террористическим атакам.
В то же время Томас-Гринфилд уточнила, что несмотря на свое вето, США и в дальнейшем будут сотрудничать с членами Совета для совместного урегулирования кризиса.
Как голосовала Россия
Две страны, Россия и Великобритания не использовали свои голоса.
Россияне настаивали на двух поправках к резолюции. Посол РФ Василий Небензя отметил, что нынешний проект резолюции “не содержит четко призыва к прекращению огня”. Кроме того, он подчеркнул, что российские поправки предлагают прекратить атаки на гражданских лиц и инфраструктуру в Секторе Газа, а также осудить ее блокаду со стороны Израиля.
Впрочем, поправки России Совбез ООН отклонил.
Напомним, около 500 палестинцев погибли во вторник в результате взрыва в больнице сектора Газа, который, по мнению палестинских органов здравоохранения, был вызван израильским авиаударом.
В то же время, Армия обороны Израиля обвинила в неудачном запуске ракеты палестинскую боевую группировку.
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