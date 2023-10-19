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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Совбез ООН призвал прекратить огонь между Израилем и Газой: США выступили против

Совбез ООН призвал прекратить огонь между Израилем и Газой: США выступили против
Фото: Офис президента

После попадания ракеты в больницу в секторе Газа, генсек ООН Антониу Гутерриш инициировал голосование за резолюцию о гуманитарном прекращении огня между Израилем и ХАМАСом. Впрочем, Соединенные Штаты выступили против.

Как сообщается на сайте ООН, за гуманитарное прекращение огня проголосовали 12 из 15 членов Совбеза.

Почему США выступили против

Посол США Линда Томас-Гринфилд заявила, что в резолюции нет ни слова о праве Израиля на самооборону.

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Дипломат напомнила, что это право закреплено в ст. 51 Устава ООН. И о нем говорится во всех других подобных резолюциях по террористическим атакам.

В то же время Томас-Гринфилд уточнила, что несмотря на свое вето, США и в дальнейшем будут сотрудничать с членами Совета для совместного урегулирования кризиса.

Как голосовала Россия

Две страны, Россия и Великобритания не использовали свои голоса.

Россияне настаивали на двух поправках к резолюции. Посол РФ Василий Небензя отметил, что нынешний проект резолюции “не содержит четко призыва к прекращению огня”. Кроме того, он подчеркнул, что российские поправки предлагают прекратить атаки на гражданских лиц и инфраструктуру в Секторе Газа, а также осудить ее блокаду со стороны Израиля.

Впрочем, поправки России Совбез ООН отклонил.

Напомним, около 500 палестинцев погибли во вторник в результате взрыва в больнице сектора Газа, который, по мнению палестинских органов здравоохранения, был вызван израильским авиаударом.

В то же время, Армия обороны Израиля обвинила в неудачном запуске ракеты палестинскую боевую группировку.

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Израиль, Антоніу Гуттеріш, Война в Израиле, Радбез ООН, Сектор Газа
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