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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Радбез ООН закликав припинити вогонь між Ізраїлем і Газою: США виступили проти

Радбез ООН закликав припинити вогонь між Ізраїлем і Газою: США виступили проти
Фото: Офіс президента

Після влучання ракети у лікарню у секторі Гази, генсек ООН Антоніу Гутерреш ініціював голосування за резолюцію про гуманітарне припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом. Втім, Сполучені Штати виступили проти.

Як повідомляють на сайті ООН, за гуманітарне припинення вогню проголосували 12 із 15 членів Радбезу.

Чому США виступили проти

Посол США Лінда Томас-Грінфілд заявила, що у резолюції немає ані слова про право Ізраїлю на самооборону.

Зараз дивляться

Дипломатка нагадала, що це право закріплене у ст. 51 Статуту ООН. І про нього йдеться в усіх інших подібних резолюціях щодо терористичних атак.

Водночас Томас-Грінфілд уточнила, що, попри своє вето, США й надалі співпрацюватимуть із членами Ради для спільного врегулювання кризи.

Як голосувала Росія

Дві країни, Росія та Британія, не використали свої голоси. 

Росіяни наполягали на двох поправках до резолюції. Посол РФ Василь Небензя зазначив, що нинішній проєкт резолюції “не містить чіткого заклику до припинення вогню”. Крім того, він наголосив, що російські поправки пропонують припинити атаки на цивільних осіб та інфраструктуру в секторі Гази, а також засудити блокаду з боку Ізраїлю.

Втім, поправки Росії Радбез ООН відхилив.

Нагадаємо, близько 500 палестинців загинули у вівторок унаслідок вибуху в лікарні сектору Гази, який, на думку палестинських органів охорони здоров’я, був спричинений ізраїльським авіаударом.

Водночас армія оборони Ізраїлю звинуватила в невдалому запуску ракети палестинське бойове угруповання.

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сектор Гази ізраїль

Ізраїль, Антоніу Гуттеріш, Війна в Ізраїлі, Радбез ООН, Сектор Газа
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