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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

ХАМАС перестанет существовать: Минобороны Израиля назвало сроки наземной операции в Газе

ЦАХАЛ
Фото: Depositphotos

Наземная военная операция армии Израиля в секторе Газа может длиться три месяца, но она будет действительно последней, если Израилю удастся ликвидировать террористическую группировку ХАМАС.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, сообщает издание The Times of Israel.

— Это должен быть последний (наземный, — Ред.) маневр в Газе по той простой причине, что после него не будет ХАМАС. Это займет месяц, два месяца, три, но в конце концов ХАМАС перестанет существовать, — сказал Галлант в командном центре израильских ВВС в Тель-Авиве.

По его словам, прежде чем враг встретится с бронетехникой и пехотой, он встретится с бомбами ВВС.

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— У меня сложилось впечатление, что вы знаете, как сделать это смертоносно, точно и очень качественно, как это было доказано до сих пор, — добавил Галлант, обращаясь к офицерам ЦАХАЛа.

Пока Израиль готовится к наземной операции некоторые его союзники, чьи граждане удерживаются в заложниках боевиков ХАМАС в Газе, а также родственники некоторых заложников настаивают отсрочить военные действия.

По данным CNN, правительство США “надавило” на Израиль, чтобы тот отложил свою наземную операцию в секторе Газы, чтобы дать возможность освободить больше заложников ХАМАС и доставить помощь в Газу.

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Источник: The Times of Israel

Израиль, Война в Израиле, Сектор Газа
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