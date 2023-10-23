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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

ХАМАС перестане існувати: Міноборони Ізраїлю назвало терміни наземної операції у Газі

ЦАХАЛ
Фото: Depositphotos

Наземна військова операція армії Ізраїлю у секторі Гази може тривати три місяці, але вона буде справді останньою, якщо Ізраїлю вдасться ліквідувати терористичне угрупування ХАМАС.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, повідомляє видання The Times of Israel.

— Це має бути останній (наземний, – Ред.) маневр в Газі з тієї простої причини, що після нього не буде ХАМАСу. Це займе місяць, два місяці, три, але врешті-решт ХАМАС перестане існувати, – сказав Галлант у командному центрі ізраїльських ВПС в Тель-Авіві.

За його словами, перш ніж ворог зустрінеться з бронетехнікою і піхотою, він зустрінеться з бомбами ВПС.

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— У мене склалося враження, що ви знаєте, як зробити це смертоносно, точно і дуже якісно, як це було доведено дотепер, – додав Галлант, звертаючись до офіцерів ЦАХАЛу.

Поки Ізраїль готується до наземної операції деякі його союзники, чиї громадяни утримуються у заручниках бойовиків ХАМАСу в Газі, а також родичі деяких заручників наполягають відтермінувати військові дії.

За даними CNN, що уряд США “натиснув” на Ізраїль, щоб той відклав свою наземну операцію у секторі Гази, щоб дати можливість звільнити більше заручників ХАМАСу і доставити допомогу в Газу.

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Джерело: The Times of Israel

Ізраїль, Війна в Ізраїлі, Сектор Газа
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