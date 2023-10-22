ЕС планирует увеличить лимит цены на газ, а РФ будет поставлять дополнительные объемы в Венгрию

Евросоюз рассматривает возможность расширения экстренного лимита цены на газ, которые были введены в начале 2023 года. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на презентацию Еврокомиссии для дипломатов стран ЕС.

Европейская комиссия заявила, что “нет никаких признаков негативных последствий” после того, как эта мера вступила в силу, и что цены на газ сейчас почти на 90% ниже, чем в прошлом году.

Верхний предел был введен после многих недель напряженных дискуссий между странами-членами, причем Германия и Австрия сначала выступали против его введения, утверждая, что это приведет к искривлению рынков и усилит дефицит поставок.

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Но, как отмечается в презентации Еврокомиссии, ограничение не повлияло на импорт газа в ЕС.

Высокопоставленные дипломаты и чиновники ЕС сообщили FT, что, несмотря на падение цен на энергоносители и рекордно высокие запасы газа в хранилищах ЕС, на поставки этой зимой может повлиять война между Израилем и ХАМАС и потенциальные акты саботажа на газовой инфраструктуре.

— Мы не знаем, что произойдет в этом году. Мы имеем ситуацию в Израиле, и мы не знаем, как она повлияет на импорт с Ближнего Востока, — сказал один из дипломатов ЕС.

Отмечается, что подрыв газопровода в Балтийском море в начале октября также вызывает беспокойство. Следовательно, “было бы хорошо иметь страховой полис”.

В разгар энергетического кризиса, вызванного прекращением Москвой поставок газа в Европу после полномасштабного вторжения в Украину, цены достигли более €300 за МВт-ч, но не надолго. Государства-члены ЕС согласились, что верхний предел вступит в силу, если цены достигнут €180 за МВт-ч в течение трех дней подряд.

Тем временем российский Газпром собирается на постоянной основе поставлять дополнительные объемы газа в Венгрию будущей зимой, уже в этом году компания дополнительно поставила 1,3 млрд куб. м газа.

Пропагандистское агентство ТАСС, ссылаясь на слова главы правления Газпрома Алексея Миллера, сообщило, что в этом году дополнительный объем поставок уже составил 1,3 млрд куб. м газа.

Кроме того, Россия также предоставит Китаю дополнительные 600 млн куб м. газа в этом году.

Заявление прозвучало после визита российского диктатора Владимира Путина в Пекин, где он встречался с лидером Китая Си Цзиньпином и премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Источник : Financial Times

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