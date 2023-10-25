В Израиле призвали уйти в отставку генсека ООН из-за заявлений о ХАМАС, Гутерреш отреагировал

Из-за комментария генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша относительно войны между ХАМАС и Израилем, в Иерусалиме призвали генсека подать в отставку.

Соответствующее заявление Гутерриша о том, что вторжение боевиков ХАМАС стало следствием оккупации, он сделал во время заседания Совета безопасности ООН.

Во вторник, 24 октября, в Нью-Йорке состоялось заседание СБ по ситуации в Израиле и секторе Газа.

Сейчас смотрят

Генсек ООН в своем выступлении заявил, что нападение боевиков ХАМАС стало следствием оккупации Израилем территорий, а также строительства там поселений и экономической блокады.

Гутерриш также указал, что Израиль нарушает нормы международного права в рамках своей операции в секторе Газа.

— Я глубоко обеспокоен явными нарушениями международного гуманитарного права, которые мы наблюдаем в Газе. Позвольте мне объяснить: ни одна из сторон вооруженного конфликта не стоит выше международного гуманитарного права, — сказал он.

Отдельно Гутерриш заверил, что осуждает теракт, совершенный боевиками палестино-исламской радикальной группировки ХАМАС, которые 7 октября текущего года вторглись в Израиль. Генсек добавил, что ничто не может оправдать убийства и похищения мирных граждан, совершенные боевиками.

Израиль ответил

На слова Гутерриша отреагировал постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан. Он заявил, что генсек ООН “оторван от реальности”, а его заявление якобы оправдывает террор. Более того, он призвал Гутерриша подать в отставку.

— Генсек ООН, который с пониманием относится к кампании массового убийства детей, женщин и стариков, не годится возглавлять ООН. Я призываю его немедленно уйти в отставку. Нет никакого оправдания или смысла разговаривать с теми, кто проявляет сочувствие к самым ужасным зверствам, совершенным против граждан Израиля и еврейского народа. Просто нет слов, — написал он в Twitter.

Глава МИД Израиля Эли Коэн также заявил, что их взгляды на конфликт расходятся.

— Господин генеральный секретарь, в каком мире вы живете? Безусловно, это не наш мир, — сказал Коэн на специальном заседании Совбеза ООН.

Более того, Эли Коэн указал, что отменил запланированную встречу с генеральным секретарем ООН.

Израильский “министр без портфеля” Бенни Ганц, который недавно вошел в состав правительства как член узкого военного кабинета, контролирующего военные действия, также высказался резко, написав в Twitter (X): “Темны дни, когда генеральный секретарь Организации Объединенных Наций потворствует террору”.

— Абсолютно ничто не может оправдать убийство невинных гражданских. Пришло время стать на правильную сторону истории, или быть осужденным ею. Апологеты террора не могут говорить от имени мира, — написал он.

Гутерреш отреагировал

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш уже в среду, 25 октября, отверг “искажения” своих высказываний, сделанных днем ранее по поводу жалоб палестинцев, которые разгневали Израиль.

— Я шокирован тем, что некоторые исказили мое вчерашнее выступление в Совете безопасности — будто бы я оправдываю акты террора со стороны ХАМАС, — сказал Гутерреш журналистам, не называя Израиль.

Гутерриш заявил, что “необходимо внести ясность, особенно из уважения к жертвам и их семьям”.

— Я говорил о жалобах палестинского народа. И при этом я также четко заявил, цитирую: “Но обиды палестинского народа не могут оправдать ужасающие атаки ХАМАС”, — добавил он.

Война в Израиле

7 октября ХАМАС неожиданно обстрелял Израиль тысячами ракет, в то время как более 2,5 тыс. боевиков прорвали границу с сектором Газа.

Террористы разгуливали по южным районам Израиля, убивая тех, кого находили, а также убив 260 человек на музыкальном фестивале под открытым небом. Некоторые жертвы были изуродованы, изнасилованы и подвергнуты пыткам.

Прежде чем ЦАХАЛ смог противостоять вторжению, более 220 человек всех возрастов были похищены и вывезены обратно в Газу в качестве пленных. Четверо из них были освобождены.

Это вторжение стало одной из самых серьезных эскалаций за последние годы войны между Израилем и ХАМАС.

Израиль отреагировал на нападение ХАМАС, пообещав уничтожить террористическую группировку и начав интенсивные удары по Газе, заявляя, что поражает цели террористов, пытаясь избежать жертв среди гражданского населения.

Впоследствии премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Израиль приказал более чем миллиону жителей Газы эвакуироваться из северной части сектора накануне ожидаемого наземного вторжения.

Источник: Times of Israel, AFP

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.