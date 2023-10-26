Стало известно о гибели еще трех украинцев в Израиле

До 21 возросло количество жертв среди украинцев в Израиле.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, сейчас есть подтвержденная информация о 21 погибшем украинце, а также одном пропавшем без вести. В секторе Газа — трое погибших (двое детей и один взрослый), а также шесть раненых, из которых трое детей. Граждане имеют ранения различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.

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Ранее МИД сообщал о гибели 19 украинцев и одного пропавшего без вести в Израиле.

По данным МИД Украины, 357 украинцев, из которых 208 женщин, выразили желание эвакуироваться из палестинского анклава. Украинские дипломаты на постоянной связи с людьми.

В то же время контрольно-пропускной пункт Рафах на границе сектора Газа и Египта пока не работает, поэтому выехать пока невозможно. Это касается не только украинцев, но и граждан других государств.

МИД Украины продолжает работать, чтобы добиться скорейшего вывоза людей.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военная операция армии Израиля в секторе Газа может длиться три месяца.

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