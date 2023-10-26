Стало відомо про загибель ще трьох українців в Ізраїлі
До 21 зросла кількість жертв серед українців в Ізраїлі.
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
За його словами, нині є підтверджена інформація про 21 загиблого українця, а також одного зниклого безвісти. У секторі Гази — троє загиблих (двоє дітей та один дорослий), а також шість поранених, із яких троє дітей. Громадяни мають поранення різного ступеня тяжкості, їм надається медична допомога.
Раніше МЗС повідомляло про загибель 19 українців та одного зниклого безвісти в Ізраїлі.
За даними МЗС України, 357 українців, із яких 208 жінок, висловили бажання евакуюватися із палестинського анклаву. Українські дипломати на постійному зв’язку з людьми.
Водночас контрольно-пропускний пункт Рафах на кордоні сектору Гази та Єгипту наразі не працює, тому виїхати поки не можливо. Це стосується не лише українців, але й громадян інших держав.
МЗС України продовжує працювати, щоб домогтися якнайшвидшого вивезення людей.
Раніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що наземна військова операція армії Ізраїлю у секторі Гази може тривати три місяці.
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