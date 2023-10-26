Стало відомо про загибель ще трьох українців в Ізраїлі

До 21 зросла кількість жертв серед українців в Ізраїлі.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, нині є підтверджена інформація про 21 загиблого українця, а також одного зниклого безвісти. У секторі Гази — троє загиблих (двоє дітей та один дорослий), а також шість поранених, із яких троє дітей. Громадяни мають поранення різного ступеня тяжкості, їм надається медична допомога.

Зараз дивляться

Раніше МЗС повідомляло про загибель 19 українців та одного зниклого безвісти в Ізраїлі.

За даними МЗС України, 357 українців, із яких 208 жінок, висловили бажання евакуюватися із палестинського анклаву. Українські дипломати на постійному зв’язку з людьми.

Водночас контрольно-пропускний пункт Рафах на кордоні сектору Гази та Єгипту наразі не працює, тому виїхати поки не можливо. Це стосується не лише українців, але й громадян інших держав.

МЗС України продовжує працювати, щоб домогтися якнайшвидшого вивезення людей.

Раніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що наземна військова операція армії Ізраїлю у секторі Гази може тривати три місяці.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.