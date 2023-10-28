В Лондоне прошло почти стотысячное шествие в поддержку Палестины

Тысячи людей присоединились к акции протеста в поддержку Палестины в Лондоне, столице Великобритании, требуя прекратить израильские бомбардировки сектора Газа.

По оценкам полиции, в столице собралось около 100 тыс. демонстрантов. Отдельные акции были организованы в других британских городах, включая Манчестер и Глазго, пишет телеканал Sky News.

Молодые и пожилые протестующие прошли от набережной до Вестминстерского моста, размахивая флагами Палестины и держа в руках плакаты с надписями “Свободная Палестина”, “Прекратить бомбардировки Газы” и “Покончить с израильским апартеидом”.

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— От реки до моря Палестина будет свободна, — так звучала одна из кричалок в толпе, несмотря на споры вокруг этого лозунга.

Для одних это призыв к прекращению израильской оккупации Западного берега реки Иордан. Для других, включая многие еврейские группы, это антисемитский лозунг — призыв к созданию государства от реки Иордан до Средиземного моря, которое сотрет Израиль с лица земли.

Министр внутренних дел Великобритании Сюэлла Браверман заявила, что скандирование является антисемитским, утверждая, что оно “в широком понимании” читается как призыв к уничтожению Израиля.

Маршрут демонстрации проходит через мост Ватерлоо, Стрэнд, Уайтхолл и Парламентскую улицу.

Полиция усилила патрулирование

В преддверии сегодняшнего мероприятия столичная полиция заявила, что на нем нет места преступлениям на почве ненависти.

Они сообщили, что по всему городу будут дежурить 2 тыс. полицейских, и добавили, что в случае употребления демонстрантами слова “джихад” — слова, имеющего множество толкований, включая борьбу или усилия, а также священную войну, — ожидается вмешательство.

В минувшие выходные власти приняли решение не арестовывать мужчину, заснятого на камеру скандирующим слова “джихад” на акции протеста в поддержку Палестины, после того как изучили видеозапись и не смогли выявить состава преступления.

Власти также наложили отдельное условие, запрещающее протестующим собираться у здания посольства Израиля в Южном Кенсингтоне.

Тем временем полиция разыскивает трех женщин и одного мужчину, участвовавших в пропалестинских акциях протеста в Лондоне, на трех из которых были изображены парапланы. Парапланы использовались боевиками ХАМАС во время внезапного нападения на Израиль в начале этого месяца.

В результате погибли сотни израильтян, в том числе 260 человек, находившихся на музыкальном фестивале.

Тысячи палестинцев были убиты в результате ответных ударов Израиля.

Источник : Sky News

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