Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Удар возле Хмельницкой АЭС: в Славуте – 18 пострадавших и сотни поврежденных домов
За ценой не постоим? Главные факты об освобождении Украины от нацистских захватчиков
Мы рекомендуем
400 лет лингвоцида: как Россия веками уничтожала украинский язык
Мобилизация в Украине с 1 ноября 2023: как будет происходить и что изменится
Игнат: Я удивился масштабам разрушений в Хмельницкой области, как после ядерного взрыва
Мир
Илья Нежигай, редактор ленты

В Лондоне прошло почти стотысячное шествие в поддержку Палестины

В Лондоне прошло почти стотысячное шествие в поддержку Палестины
Фото: Getty Images

Тысячи людей присоединились к акции протеста в поддержку Палестины в Лондоне, столице Великобритании, требуя прекратить израильские бомбардировки сектора Газа.

По оценкам полиции, в столице собралось около 100 тыс. демонстрантов. Отдельные акции были организованы в других британских городах, включая Манчестер и Глазго, пишет телеканал Sky News.

Молодые и пожилые протестующие прошли от набережной до Вестминстерского моста, размахивая флагами Палестины и держа в руках плакаты с надписями “Свободная Палестина”, “Прекратить бомбардировки Газы” и “Покончить с израильским апартеидом”.

Сейчас смотрят

— От реки до моря Палестина будет свободна, — так звучала одна из кричалок в толпе, несмотря на споры вокруг этого лозунга.

Для одних это призыв к прекращению израильской оккупации Западного берега реки Иордан. Для других, включая многие еврейские группы, это антисемитский лозунг — призыв к созданию государства от реки Иордан до Средиземного моря, которое сотрет Израиль с лица земли.

Министр внутренних дел Великобритании Сюэлла Браверман заявила, что скандирование является антисемитским, утверждая, что оно “в широком понимании” читается как призыв к уничтожению Израиля.

Маршрут демонстрации проходит через мост Ватерлоо, Стрэнд, Уайтхолл и Парламентскую улицу.

Полиция усилила патрулирование

В преддверии сегодняшнего мероприятия столичная полиция заявила, что на нем нет места преступлениям на почве ненависти.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Они сообщили, что по всему городу будут дежурить 2 тыс. полицейских, и добавили, что в случае употребления демонстрантами слова “джихад” — слова, имеющего множество толкований, включая борьбу или усилия, а также священную войну, — ожидается вмешательство.

Шествие в поддержку Палестины в Лондоне: на улицы вышли почти 100 тыс. демонстрантов

Демонстрація на підтримку Палестини в Лондоні / Фото: Getty Images

В минувшие выходные власти приняли решение не арестовывать мужчину, заснятого на камеру скандирующим слова “джихад” на акции протеста в поддержку Палестины, после того как изучили видеозапись и не смогли выявить состава преступления.

Власти также наложили отдельное условие, запрещающее протестующим собираться у здания посольства Израиля в Южном Кенсингтоне.

Тем временем полиция разыскивает трех женщин и одного мужчину, участвовавших в пропалестинских акциях протеста в Лондоне, на трех из которых были изображены парапланы. Парапланы использовались боевиками ХАМАС во время внезапного нападения на Израиль в начале этого месяца.

В результате погибли сотни израильтян, в том числе 260 человек, находившихся на музыкальном фестивале.

Тысячи палестинцев были убиты в результате ответных ударов Израиля.

Читайте также
Израиль назвал резолюцию ООН нелепой и защищающей нацистских террористов
ООН зала

Источник: Sky News
Израиль, Великобритания, Лондон, Палестина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
США не проводят красных линий: Белый дом о расширении наземной операции Израиля
Джон Кірбі
Потери оккупантов возле Авдеевки одни из наихудших в 2023 году – британская разведка
Місто Авдіївка
Нужно привлечь как можно больше стран: почему важны переговоры на Мальте по украинской формуле мира
зеленський
Генассамблея ООН одобрила резолюцию о перемирии между Израилем и ХАМАСом
ООН
Численность атак растет: Израиль наносит мощные удары по Газе
Ізраїль 7 жовтня 2023 війна

Загрузка

Игры
Видео
Подорвались на минах, но отказались от статуса и льгот: история двух героических взрывотехников

Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись в службу. В Харьковской области разминируют минные поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Земля полностью заминирована, однако мужчины не побоялись вернуться в службу в опасных условиях, несмотря на то, что за полномасштабную войну четверо их коллег погибли, а 19 – получили ранения.

Татьяна Доцяк
Больше никаких табу: Украина готовится ввести сексуальное образование в школах
В Лондоне прошло почти стотысячное шествие в поддержку Палестины
Корабль РФ подорвался на мине | Результаты Украинского саммита | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
В Лондоне прошло почти стотысячное шествие в поддержку Палестины
РФ накрыла Авдеевку авиацией | По Изюму ударили Искандерами | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
В Лондоне прошло почти стотысячное шествие в поддержку Палестины
Клуни встал на защиту украинцев | Бои в Авдеевке испортили планы РФ | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
В Лондоне прошло почти стотысячное шествие в поддержку Палестины
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь