Туреччина може взяти на себе роль гаранта безпеки в секторі Гази – Ердоган
Туреччина висловила готовність стати країною-гарантом сектори Гази, якщо буде подібна ситуація.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час розмови з іноземними журналістами після повернення з Казахстану на борту літака.
Він стверджує, що Анкара постійно говорить про питання гарантій після початку ескалації війни між ХАМАС та Ізраїлем, тому готова взяти за себе цю місію. За його словами, Туреччина має взяти провідну роль у питанні гаранта сектора Гази.
– Всі зусилля Туреччини спрямовані на мир у секторі Газа і Палестині, де люди не повинні більше гинути та залишати власні будинки, – сказав Ердоган.
Водночас Ердоган звернув увагу, що Туреччина надає великого значення саміту Організації ісламського співробітництва, який планують провести в Саудівській Аравії для врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту.
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