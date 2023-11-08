Любые переговоры зависят от Украины: в Госдепе США отрицают, что подталкивают к “миру” с РФ
В американском Государственном департаменте отрицают информацию об обсуждении с украинской стороной, чтобы страна якобы пошла на переговоры с Россией для завершения полномасштабной войны.
Об этом заявил журналистам представитель Госдепартамента США Ведант Пател, комментируя ряд сообщений в иностранных СМИ. По его словам, любые переговоры будут зависеть только от Украины.
— Мы неоднократно говорили, ничего не должно происходить с Украиной без нее. Нам ничего не известно о разговорах с Украиной относительно переговоров вне Формулы мира, — обратил внимание он.
Представитель Госдепа подчеркнул, что только одна вещь остается неизменной: Москва не заинтересована в действительно мирных переговорах или прекращении полномасштабной войны против Украины. Он подчеркнул, что США продолжают поддерживать Украину.
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