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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Будь-які переговори залежать від України: у Держдепі США заперечують, що підштовхують до “миру” з РФ

Будь-які переговори залежать від України: у Держдепі США заперечують, що підштовхують до “миру” з РФ
Фото: Факти ICTV

В американському Державному департаменті заперечують інформацію про обговорення з українською стороною, щоб країна нібито пішла на переговори з Росією для завершення повномасштабної війни.

Про це заявив журналістам представник Держдепартаменту США Ведант Пател, коментуючи низку повідомлень в іноземних ЗМІ. За його словами, будь-які переговори залежатимуть лише від України.

– Ми неодноразово говорили, нічого не має відбуватися з Україною без неї. Нам нічого не відомо про розмови з Україною щодо переговорів поза межами Формули миру, – звернув увагу він.

Представник Держдепу наголосив, що лише одна річ залишається незмінною: Москва не зацікавлена в справді мирних переговорах чи припиненні повномасштабної війни проти України. Він наголосив, що США продовжують підтримувати Україну.

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Війна в Україні, Держдеп США, переговори, Україна-Росія, Україна-США
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