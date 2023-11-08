Будь-які переговори залежать від України: у Держдепі США заперечують, що підштовхують до “миру” з РФ
В американському Державному департаменті заперечують інформацію про обговорення з українською стороною, щоб країна нібито пішла на переговори з Росією для завершення повномасштабної війни.
Про це заявив журналістам представник Держдепартаменту США Ведант Пател, коментуючи низку повідомлень в іноземних ЗМІ. За його словами, будь-які переговори залежатимуть лише від України.
– Ми неодноразово говорили, нічого не має відбуватися з Україною без неї. Нам нічого не відомо про розмови з Україною щодо переговорів поза межами Формули миру, – звернув увагу він.
Представник Держдепу наголосив, що лише одна річ залишається незмінною: Москва не зацікавлена в справді мирних переговорах чи припиненні повномасштабної війни проти України. Він наголосив, що США продовжують підтримувати Україну.
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Стабільний мир в Україні, членство в ЄС і потужна оборонна промисловість – посли Євросоюзу обговорили, яким бачать мир в Україні та ключові гарантії миру нашій державі у довгостроковій перспективі. Засідання відбулося традиційно – в Брюсселі. До європейських послів звернулися Урсула фон дер Ляєн і Жозеп Боррель.Наталя Луценко