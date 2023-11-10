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Валентина Летяк, редактор ленты

Сколько продлится война в Украине: прогнозы Столтенберга и Шольца

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Надо быть готовыми к длительному пути в Украине, поскольку войны по своей природе непредсказуемы, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг.

— Что мы точно знаем, так это то, что происходящее за столом переговоров неразрывно связано с ситуацией на поле боя, — заявил он в интервью агентству dpa.

По его мнению, только благодаря военной поддержке Украина останется суверенным и демократическим государством, а российский диктатор Владимир Путин убедится, что не сможет победить на поле боя.

Похожего мнения относительно сроков окончания войны в Украине и канцлер Германии Олаф Шольц.

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— Мы должны быть готовы к тому, что война может длиться очень долго, — сказал он на конференции Бундесвера в Берлине.

По его словам, пока нет никаких признаков, что Россия прекратит войну против Украины и выведет свои войска.

Шольц отметил, что эта война длится гораздо дольше, чем этого ожидал Путин, поэтому он не считает такой прогноз пессимистичным.

— Важно развивать устойчивость и защищать собственную инфраструктуру от атак, — подытожил канцлер.

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Ранее Йенс Столтенберг говорил, что Украина и ее союзники сделают все, чтобы российскому диктатору Владимиру Путину не удалось заморозить войну РФ против Украины.

По его словам, путь к миру пролегает через предоставление военной помощи.

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Источник: tagesschau

Йенс Столтенберг, Война в Украине, Зброя для України, Олаф Шольц, Російська агресія, Украина-Германия, Украина-НАТО
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