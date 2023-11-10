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Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Скільки триватиме війна в Україні: прогнози Столтенберга та Шольца

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Треба бути готовими до тривалого шляху в Україні, оскільки війни за своєю природою непередбачувані, вважає генсек НАТО Єнс Столтенберг.

– Що ми точно знаємо, так це те, що те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов’язане з ситуацією на полі бою, – заявив він в інтерв’ю агентству dpa.

На його думку, лише завдяки військовій підтримці Україна залишиться суверенною і демократичною державою, а російський диктатор Володимир Путін переконається, що не зможе перемогти на полі бою.

Схожої думки щодо термінів закінчення війни в Україні й канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Зараз дивляться

– Ми маємо бути готові до того, що війна може тривати дуже довго, – сказав він на конференції Бундесверу у Берліні.

За його словами, наразі немає жодних ознак, що Росія припинить війну проти України та виведе свої війська.

Шольц зауважив, що ця війна триває набагато довше, ніж очікував Путін, тому він не вважає такий прогноз песимістичним.

– Важливо розвивати стійкість і захищати власну інфраструктуру від атак, – підсумував канцлер.

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Раніше Єнс Столтенберг говорив, що Україна та її союзники зроблять усе, щоб російському диктатору Володимиру Путіну не вдалося заморозити війну РФ проти України.

За його словами, шлях до миру пролягає через надання військової допомоги.

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Джерело: tagesschau

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