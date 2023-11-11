Декабрь будет критическим для Украины: Макрон объяснил причину
Следующий месяц будет критическим для Украины, поскольку в декабре государство будет пытаться вернуть потерянные земли во время контрнаступательных операций на временно оккупированных Россией территориях.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью иностранным журналистам, комментируя возможность переговоров между Украиной и Российской Федерацией.
По его мнению, если России позволят выиграть войну, тогда появится новая имперская власть в Европе, которая может угрожать другим бывшим советским государствам, таким, как Грузия и Казахстан, а также всему европейскому континенту.
В то же время Макрон считает, что для Украины еще не время садиться за стол переговоров с Российской Федерацией. Президент Франции подчеркнул, что только Киев может решать, вести ли переговоры.
Загрузка
Быстрые, маневренные и мобильные – установки Партизан-Град неожиданно появляются на разных позициях, “насыпают” врагу и уезжают. С ними на Запорожском направлении умело работают бойцы 108 бригады ТрО.Андрей Почтев