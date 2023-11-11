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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Грудень буде критичним для України: Макрон пояснив причину

Грудень буде критичним для України: Макрон пояснив причину
Фото: Офіс президента

Наступний місяць буде критичним для України, оскільки у грудні держава намагатиметься повернути втрачені землі під час контрнаступальних операцій на тимчасово окупованих Росією територіях.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю іноземним журналістам, коментуючи можливість переговорів між Україною та Російської Федерацією.

На його думку, якщо Росії дозволять виграти війну, тоді з’явиться нова імперська влада в Європі, яка може загрожувати іншим колишнім радянським державам, таким, як Грузія та Казахстан, а також усьому європейському континенту.

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Водночас Макрон вважає, що для України ще не час сідати за стіл переговорів із Російською Федерацією. Президент Франції наголосив, що лише Київ може вирішувати, чи вести перемовини.

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Джерело: BBC
Війна в Україні, Еммануель Макрон, контрнаступ, Україна-Росія, Франція
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