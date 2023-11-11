Грудень буде критичним для України: Макрон пояснив причину
Наступний місяць буде критичним для України, оскільки у грудні держава намагатиметься повернути втрачені землі під час контрнаступальних операцій на тимчасово окупованих Росією територіях.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю іноземним журналістам, коментуючи можливість переговорів між Україною та Російської Федерацією.
На його думку, якщо Росії дозволять виграти війну, тоді з’явиться нова імперська влада в Європі, яка може загрожувати іншим колишнім радянським державам, таким, як Грузія та Казахстан, а також усьому європейському континенту.
Водночас Макрон вважає, що для України ще не час сідати за стіл переговорів із Російською Федерацією. Президент Франції наголосив, що лише Київ може вирішувати, чи вести перемовини.
Завантаження
Швидкі, маневрені й мобільні – установки Партизан-Град несподівано з’являються на різних позиціях, “насипають” ворогу і їдуть геть. З ними на Запорізькому напрямку вправно працюють бійці 108 бригади ТрО.Андрій Почтєв