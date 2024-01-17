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Китай отказался от встречи Цяна с Зеленским в Швейцарии — Politico

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Представители делегации Китая отказались согласовать встречу премьер-министра Ли Цяна и президента Украины Владимира Зеленского в Швейцарии, несмотря на то, что для этого было много возможностей.

Об этом пишет Politico со ссылкой на двух американских чиновников, один из которых сказал, что отказ Китая от любых встреч связан якобы с требованием РФ прекратить дипломатические контакты с Украиной.

В то же время украинский чиновник сказал, что в расписании делегации не было ни одной встречи с китайскими чиновниками и Киев никогда не просил о ней. А китайские чиновники не ответили на запрос о комментарии.

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Еще перед экономическим форумом в Давосе руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Китаю крайне необходимо присоединиться к мирным переговорам, и намекнул, что Владимир Зеленский будет иметь возможность пообщаться с премьер-министром КНР, но этого так и не произошло.

— Это последний признак того, что Китай не намерен добиваться прекращения полномасштабной войны Путина против Украины. Вместо этого он стал на сторону России, предоставляя ей материалы военного назначения, которые поддерживают военные усилия Москвы, несмотря на давление и санкции Запада, — отмечает автор публикации.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 января заявил, что Китай может быть привлечен к Глобальному саммиту мира, к которому уже совместно готовятся правительства Украины и Швейцарии.

В Министерстве иностранных дел Китая не ответили, почему страна не участвовала в заседании по украинской Формуле мира в Давосе, но сказали, что поддерживают “все усилия, направленные на достижение мира”.

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Источник: Politico
Владимир Зеленский, Всесвітній економічний форум, Давос, Китай, Україна-Китай, Форум в Давосе, Швейцария
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