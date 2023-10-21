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Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

Никаких переговоров при посредничестве Китая. Сначала РФ все вернет – Данилов

Олексій Данілов

Пока Россия не вернет Украине все оккупированные ею территории, не может быть и речи о переговорах о прекращении огня, в том числе и при посредничестве Китая.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью Kyodo News.

— Не стоит вести никаких переговоров, пока Россия продолжает оккупировать (украинскую) территорию, включая Крым, — подчеркнул он и назвал Путина террористом, который убил 500 украинских детей.

Он отметил, что ситуация принципиально изменится, когда Украина получит от союзников истребители F-16 для усиления ПВО, однако признал, что пока трудно предсказать время, необходимое для возвращения всех территорий.

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По его словам, Киев имеет неофициальное соглашение, что не будет использовать предоставленное оружие для атак по России, однако предупредил: объекты вокруг Москвы могут стать мишенями для оружия украинского производства.

Комментируя заявления РФ и Китая о якобы укреплении связей между странами, Данилов сказал, что Москва “потеряла свою независимость и теперь вынуждена полагаться на такие страны, как Китай, Северная Корея и Иран”.

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Никаких переговоров при посредничестве Китая. Сначала РФ все вернет – Данилов

Власти Китая выбрали якобы нейтральную позицию относительно войны РФ против Украины, однако в СМИ регулярно публикуют материалы о том, что Пекин поставляет Москве оружие.

А на днях в РФ признали, что практически все импортные беспилотники, которые сейчас у них есть, были поставлены из Китая.

Источник: Kyodo News

Фото: СНБО

Война в Украине, Китай, Алексей Данилов, Російська агресія, Росія-Китай, СНБО, Україна-Китай
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