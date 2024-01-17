Китай відмовився від зустрічі Цяна із Зеленським у Швейцарії – Politico

Представники делегації Китаю відмовилися погодити зустріч прем’єр-міністра Лі Цяна і президента України Володимира Зеленського у Швейцарії, попри те, що для цього було багато можливостей.

Про це пише Politico з посиланням на двох американських посадовців, один з яких сказав, що відмова Китаю від будь-яких зустрічей пов’язана нібито з вимогою РФ припинити дипломатичні контакти з Україною.

Водночас український урядовець сказав, що у розкладі делегації не було жодної зустрічі з китайськими посадовцями і Київ ніколи не просив про неї. А китайські чиновники не відповіли на запит про коментар.

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Ще перед економічним форумом в Давосі керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Китаю вкрай необхідно приєднатися до мирних переговорів, і натякнув, що Володимир Зеленський матиме можливість поспілкуватися з прем’єр-міністром КНР, але цього так і не сталося.

– Це остання ознака того, що Китай не має наміру домагатися припинення повномасштабної війни Путіна проти України. Замість цього він став на бік Росії, надаючи їй матеріали військового призначення, які підтримують військові зусилля Москви, незважаючи на тиск і санкції Заходу, – наголошує автор публікації.

Президент України Володимир Зеленський 15 січня заявив, що Китай може бути залучений до Глобального саміту миру, до якого вже спільно готуються уряди України та Швейцарії.

В Міністерстві закордонних справ Китаю не відповіли, чому країна не брала участі у засіданні щодо української Формули миру в Давосі, але сказали, що підтримують “всі зусилля, спрямовані на досягнення миру”.

Джерело : Politico

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