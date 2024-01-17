Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Донецьк був би нашим: відомий доброволець про оборону ДАП і втомлених від війни
ЗСУ збили два військові літаки РФ А-50 та Іл-22 над Азовським морем: що відомо
Вдарив, щоб не плакала: на Київщині батька підозрюють у вбивстві двомісячної доньки
Буданов назвав кількість справних літаків А-50, які залишилися у Росії
Підрив гранати на сесії сільради на Закарпатті: збільшилася кількість загиблих
Світ
Потребує перевірки
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Китай відмовився від зустрічі Цяна із Зеленським у Швейцарії – Politico

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Представники делегації Китаю відмовилися погодити зустріч прем’єр-міністра Лі Цяна і президента України Володимира Зеленського у Швейцарії, попри те, що для цього було багато можливостей.

Про це пише Politico з посиланням на двох американських посадовців, один з яких сказав, що відмова Китаю від будь-яких зустрічей пов’язана нібито з вимогою РФ припинити дипломатичні контакти з Україною.

Водночас український урядовець сказав, що у розкладі делегації не було жодної зустрічі з китайськими посадовцями і Київ ніколи не просив про неї. А китайські чиновники не відповіли на запит про коментар.

Зараз дивляться

Ще перед економічним форумом в Давосі керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Китаю вкрай необхідно приєднатися до мирних переговорів, і натякнув, що Володимир Зеленський матиме можливість поспілкуватися з прем’єр-міністром КНР, але цього так і не сталося.

– Це остання ознака того, що Китай не має наміру домагатися припинення повномасштабної війни Путіна проти України. Замість цього він став на бік Росії, надаючи їй матеріали військового призначення, які підтримують військові зусилля Москви, незважаючи на тиск і санкції Заходу, – наголошує автор публікації.

Президент України Володимир Зеленський 15 січня заявив, що Китай може бути залучений до Глобального саміту миру, до якого вже спільно готуються уряди України та Швейцарії.

В Міністерстві закордонних справ Китаю не відповіли, чому країна не брала участі у засіданні щодо української Формули миру в Давосі, але сказали, що підтримують “всі зусилля, спрямовані на досягнення миру”.

Читайте також
Жодних переговорів за посередництва Китаю. Спочатку РФ все поверне – Данілов
Олексій Данілов

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Джерело: Politico
Володимир Зеленський, Всесвітній економічний форум, Давос, Китай, Україна-Китай, Форум у Давосі, Швейцарія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Як у Сунака: Макрон заявив, що Париж доопрацьовує гарантії безпеки для України
Еммануель Макрон
Ти або працюєш, або воюєш: Зеленський про українських чоловіків за кордоном
Володимир Зеленський
Протидія диверсійним групам та укріплення кордону: Зеленський провів Ставку
Китай відмовився від зустрічі Цяна із Зеленським у Швейцарії – Politico
Що робитимете, коли РФ нападе на НАТО? Зеленський відповів Трампу
Китай відмовився від зустрічі Цяна із Зеленським у Швейцарії – Politico
Ніхто зараз не говорить про глуху оборону і тим більше про припинення вогню – Скібіцький
Вадим Скібіцький

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь