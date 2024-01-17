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Екатерина Белоброва, редактор ленты

Швеция не исключает передачу самолетов Gripen Украине, но есть нюанс — глава МИД

винищувач jas 39 gripen
Фото: Depositphotos

В Швеции не исключают сценарий передачи многоцелевых истребителей Gripen Украине, однако это во многом зависит от того, войдет ли Королевство в состав НАТО в ближайшее время.

Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал глава шведского МИД Тобиас Бильстрем.

— Мы должны создать соответствующую комиссию, потому что нам нужно думать и о безопасности Швеции. Но, опять же, мы ничего не исключаем, — подчеркнул дипломат, отвечая на вопрос о перспективах снабжения Киева военными самолетами, которые так нужны на фронте.

Gripen: характеристики

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Отметим, что Швеция пока не вошла в состав Североатлантического блока, несмотря на то, что подала заявку в 2022 году. Для этого необходима ратификация со стороны всех стран — участниц НАТО, однако Турция и Венгрия выступили против.

23 октября 2023 года президент Турции Реджеп  Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО, документ перешел на рассмотрение в Великое национальное собрание Турции.

Напомним, правительство Швеции заключило контракт с предприятиями по производству снарядов 155 мм для увеличения поставок Украине на фоне войны с Российской Федерацией.

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Gripen, військова допомога, військовий літак, Швеция
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