Швеція не відкидає передання літаків Gripen Україні, але є нюанс – глава МЗС

У Швеції не відкидають сценарій передання багатоцільових винищувачів Gripen Україні, проте це багато в чому залежить від того, чи увійде Королівство до складу НАТО найближчим часом.

Про це на Всесвітньому економічному форумі в Давосі сказав голова шведського МЗС Тобіас Більстрем.

— Ми маємо створити відповідну комісію, бо нам треба думати і про безпеку Швеції. Але знову ж таки, ми нічого не виключаємо, – підкреслив дипломат, відповідаючи на запитання про перспективи постачання Києву військових літаків, які так потрібні на фронті.

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Зазначимо, що Швеція поки що не увійшла до складу Північноатлантичного блоку, попри те, що подала заявку у 2022 році. Для цього потрібна ратифікація з боку всіх країн – учасниць НАТО, проте Туреччина та Угорщина виступили проти.

23 жовтня 2023 року президент Туреччини Реджеп Ердоган підписав протокол про вступ Швеції до НАТО, документ перейшов на розгляд у Великі національні збори Туреччини.

Нагадаємо, уряд Швеції уклав контракт із підприємствами з виробництва снарядів 155 мм для збільшення постачання Україні на тлі війни з Російською Федерацією.

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