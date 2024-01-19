Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Донецк был бы нашим: известный доброволец об обороне ДАП и уставших от войны
Такого нельзя представить. Женщина нашла своего двойника и изуродовала ножом до неузнаваемости
В украинских школах появятся офицеры образовательной безопасности
Телеканал ICTV не причастен к ошибочной карте в эфире телемарафона
Срочно
Удар ракетами С-300 по Харькову: один человек погиб, есть тяжелораненые
Мир
Юлия Захарченко, редактор ленты

Украина начала переговоры с Германией для возвращения граждан домой

Украина начала переговоры с Германией для возвращения граждан домой
Фото: Pexels

Украина начала переговоры с представителями Германии для дальнейшего возвращения наших граждан на родину. Страны ЕС прилагают много усилий, чтобы интегрировать украинцев, однако не манипулируют вопросом возвращения их домой.

Об этом заявил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка во время дискуссии Спасение украинцев спасает Украину — человеческий капитал в войне и военной экономике в Давосе. По его словам, разрабатывается решение, которое поощрит украинцев вернуться.

— Мы можем предложить инфраструктурные решения, предоставить жилье, рабочие места. Немецкая сторона может направить часть помощи, которую она предоставляет беженцам, чтобы они возвращались, — заявил он.

Читайте также
Украина не может насильно вернуть мужчин из-за границы: Данилов про закон о мобилизации
Олексій Данілов

Удастся ли вернуть украинцев домой

Сейчас только начались переговоры Украины и Германии, чтобы вернуть людей домой. Однако не стоит ждать конкретного решения в течение 2024 или следующего года, считает Тарас Качка.

Сейчас смотрят

— Мы видим желание партнеров иметь общую политику в этой области. Несмотря на кризис беженства в Евросоюзе, украинских беженцев не рассматривают как составляющую этого кризиса. Для нас — это оптимистично, — отметил представитель Минэкономики.

Государства Европейского Союза соревнуются за украинцев, потому что им необходим кадровый ресурс для рынка труда. Однако Украина хочет вернуть этих людей, а партнеры хотят иметь общую политику в этих вопросах, подчеркнул он.

— Но мы знаем, что Польша, Германия и Чехия соревнуются за украинцев. Для этих стран рынок занятости — это сердцевина реформы производства для достижения роста ВВП, — обратил внимание заместитель министра экономики.

Читайте также
Какие правила трудоустройства в Германии, Литве, Чехии, Румынии, Польше и Нидерландах в 2024 году
Украина начала переговоры с Германией для возвращения граждан домой

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Источник: Укринформ
Беженцы, Война в Украине, Экономика Украины, Німеччина, Украина-Германия, Українці
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Украине было бы полезно разрешить мобилизацию осужденных — заместитель министра юстиции
військовий квиток, мобілізація
Уровень трудоустройства вырос втрое, гнев сменился на усталость: настроения украинцев
українці
Иначе придется задействовать войска США: почему Байден и Белый дом поддерживают предоставление помощи Украине
Джо Байден
Какие правила трудоустройства в Германии, Литве, Чехии, Румынии, Польше и Нидерландах в 2024 году
Украина начала переговоры с Германией для возвращения граждан домой
Что будет в мире, если Россия выиграет — прогноз Тимоти Снайдера
Украина начала переговоры с Германией для возвращения граждан домой

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь