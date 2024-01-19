Украина начала переговоры с Германией для возвращения граждан домой

Украина начала переговоры с представителями Германии для дальнейшего возвращения наших граждан на родину. Страны ЕС прилагают много усилий, чтобы интегрировать украинцев, однако не манипулируют вопросом возвращения их домой.

Об этом заявил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка во время дискуссии Спасение украинцев спасает Украину — человеческий капитал в войне и военной экономике в Давосе. По его словам, разрабатывается решение, которое поощрит украинцев вернуться.

— Мы можем предложить инфраструктурные решения, предоставить жилье, рабочие места. Немецкая сторона может направить часть помощи, которую она предоставляет беженцам, чтобы они возвращались, — заявил он.

Удастся ли вернуть украинцев домой

Сейчас только начались переговоры Украины и Германии, чтобы вернуть людей домой. Однако не стоит ждать конкретного решения в течение 2024 или следующего года, считает Тарас Качка.

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— Мы видим желание партнеров иметь общую политику в этой области. Несмотря на кризис беженства в Евросоюзе, украинских беженцев не рассматривают как составляющую этого кризиса. Для нас — это оптимистично, — отметил представитель Минэкономики.

Государства Европейского Союза соревнуются за украинцев, потому что им необходим кадровый ресурс для рынка труда. Однако Украина хочет вернуть этих людей, а партнеры хотят иметь общую политику в этих вопросах, подчеркнул он.

— Но мы знаем, что Польша, Германия и Чехия соревнуются за украинцев. Для этих стран рынок занятости — это сердцевина реформы производства для достижения роста ВВП, — обратил внимание заместитель министра экономики.

Источник : Укринформ

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