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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Україна почала переговори з Німеччиною для повернення громадян додому

Україна почала переговори з Німеччиною для повернення громадян додому
Фото: Pexels

Україна розпочала переговори з представниками Німеччини для подальшого повернення наших громадян на батьківщину. Країни ЄС докладають багато зусиль, щоб інтегрувати українців, проте не маніпулюють питанням повернення їх додому.

Про це заявив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка під час дискусії Порятунок українців рятує Україну – людський капітал у війні та воєнній економіці у Давосі. За його словами, розробляється рішення, яке заохотить українців повернутися.

– Ми можемо запропонувати інфраструктурні рішення, надати житло, робочі місця. Німецька сторона може скерувати частину допомоги, яку вона надає біженцям, щоб вони поверталися, – заявив він.

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Чи вдасться повернути українців додому

Зараз лише розпочалися переговори України та Німеччини, щоб повернути людей додому. Проте не варто чекати конкретного рішення протягом 2024 або наступного року, вважає Тарас Качка.

Зараз дивляться

– Ми бачимо бажання партнерів мати спільну політику в цій галузі. Попри кризу біженства в Євросоюзі, українських біженців не розглядають як складову цієї кризи. Для нас – це є оптимістичним, – зазначив представник Мінекономіки.

Держави Європейського Союзу змагаються за українців, тому що їм необхідні кадровий ресурс для ринку праці. Проте Україна хоче повернути цих людей, а партнери хочуть мати спільну політику в цих питаннях, наголосив він.

– Але ми знаємо, що Польща, Німеччина та Чехія змагаються за українців. Для цих країн ринок зайнятості – це осердя реформи виробництва для досягнення зростання ВВП, – звернув увагу заступник міністра економіки.

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Джерело: Укрінформ
Біженці, Війна в Україні, Економіка України, Німеччина, Україна-Німеччина, Українці
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