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Украина не может насильно вернуть мужчин из-за границы: Данилов про закон о мобилизации

Олексій Данілов
Фото: Офис президента

Украине необходимо внести коррективы в действующее законодательство, которое касается мобилизации, чтобы сделать процесс призыва на военную службу более справедливым.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, новый закон должен быть справедливым для людей, которые приобщаются к службе в Силах обороны Украины.

— Мобилизация в Украине объявлена после введения военного положения 24 февраля 2022 года и продолжается до сих пор. Необходимо внести коррективы, чтобы сделать процесс более справедливым. Не думаю, что новый законопроект вызовет серьезные недовольства, — считает секретарь СНБО.

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Каким будет закон о мобилизации

Данилов отметил, что сейчас нет окончательного варианта документа, который касается мобилизации в Украине, поэтому возникают разные мнения.

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Однако новый закон должен быть справедливым к тем, кто вступает в ряды украинской армии, утверждает секретарь СНБО.

Сейчас только от народных депутатов зависит, когда законопроект о мобилизации вынесут на обсуждение в Верховную Раду Украины, отметил Данилов.

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Украина не может насильно вернуть мужчин из-за границы: Данилов про закон о мобилизации

Возможен ли призыв украинцев за границей

По словам Данилова, Украина не сможет вмешаться, если гражданин официально имеет статус беженца за границей. Он подчиняется законам той страны, в которой находится сейчас.

— Мы понимаем, что человек, который находится на территории другой страны, подчиняется законам этой страны. Мы хотели бы, чтобы они вернулись, но насильно это сделать не получится. Если гражданин официально имеет статус беженца, который пострадал от военной агрессии, мы не сможем вмешаться. В каждой стране свои законы в отношении людей со статусом беженца, — подчеркнул он.

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Источник: Report

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Война в Украине, Законопроект, мобілізація, Алексей Данилов, СНБО
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