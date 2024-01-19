Канада запустила программу временного пребывания для украинцев CUAET. Она позволяет людям, которые из-за войны покидают Украину, легально находиться в стране до трех лет.

Как украинцам получить визу в Канаду в 2024 году и что понадобится для онлайн-регистрации — читайте в материале Фактов ICTV.

Как подать онлайн-заявку на визу в Канаду 2024: пошаговая инструкция

Украинцы могут скачать заявление на получение визы в Канаду, заполнить его, распечатать заполненную форму и самостоятельно принести в Визовый центр Канады.

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Также заявление можно подать онлайн на сайте Министерства по вопросам иммиграции, беженства и гражданства Канады (IRCC). Анкету разрешено заполнять только на английском и французском языках. Для успешного получения визы необходимо правильно и точно заполнить все пункты анкеты.

Для того чтобы подать онлайн-заявку на визу в Канаду, необходимо придерживаться такого порядка действий:

Зайти на официальный сайт организации

В форме заявления необходимо ответить на вопросы и выбрать необходимый пункт. В первом пункте выбрать Узнать о новых мерах помощи для людей, пострадавших от российского вторжения.

Выберите Подать заявление на CUAET

Далее необходимо зарегистрироваться. Для этого указать свою электронную почту и продублировать в следующем окне.

Нажать Получить код, после скопировать его и нажать на зеленую кнопку снизу, чтобы продолжить регистрацию.

После этого в первое окошко вставить скопированный код, далее придумать пароль и продублировать его в следующем окне.

Заполнить на английском языке Фамилия и Имя и выбрать код и номер телефона той страны, где находитесь.

На электронный адрес придет код, который необходимо скопировать, внести в форму и нажать кнопку Подтвердить.

После этого электронная почта будет подтверждена, далее необходимо нажать Войти.

При желании можно ознакомиться с общей информацией и условиями портала и перейти к оформлению визы в Канаду по программе CUAET.

Для оформления визы в Канаду необходимо подготовить следующие документы:

внутренние и заграничные паспорта (копии всех страниц, где есть отметки);

документы об образовании (копии страниц, где есть отметки);

информация о местах работы за последние 10 лет;

информация о путешествиях за 5 лет;

свидетельство о браке и разводе (копия);

свидетельство о рождении детей (копия).

Для того чтобы подать заявление на ребенка до 18 лет, необходимо предоставить:

копию свидетельства о рождении каждого ребенка вместе с их заявлением;

разрешение от матери или отца, которые не путешествуют с ребенком, или документы, подтверждающие полную опеку над ребенком (если это возможно).

Заявление на визу можно подать на одного человека или выбрать групповую на несколько человек. При этом на каждого участника группы создается отдельная заявка.

Для оформления визы в Канаду по программе CUAET необходимо внести все данные, которые предложит программа, и ответить на вопросы (планируете ли вы работать в Канаде, в какой провинции планируете жить и т. д.).

После подачи заявления вас могут попросить предоставить биометрические данные: отпечатки пальцев и фотографию. Эта информация будет в виде письма на электронной почте с инструкциями, необходимыми для предоставления биометрических данных. Также в письме будет указано, как назначить время для предоставления биометрических данных.

Если вы не получите такого письма, значит, биометрические данные подавать не нужно.

Когда заявление на визу будет согласовано, вы получите письмо с решением и инструкции по дальнейшим шагам. Это может быть инструкция по таким вопросам:

как подать паспорт в ближайший визовый центр;

что делать, если нет действительного паспорта;

как путешествовать в Канаду, если вы получили письмо, в котором указано, что вам предоставлена электронная виза и вам не нужно предоставлять паспорт.

Не приходите в визовый центр, пока с вами не свяжутся представители.

Только после того, как вы получите уведомление о визе, вы можете путешествовать в Канаду. Не отправляйтесь в путь, пока не получите документы.

Фото: скриншот з Сanada.ca

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