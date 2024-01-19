Канада запустила програму тимчасового перебування для українців CUAET. Вона дозволяє людям, що через війну залишають Україну, легально перебувати в країні до трьох років.

Як українцям отримати візу в Канаду у 2024 році та що знадобиться для онлайн-реєстрації — читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Як подати онлайн-заявку на візу в Канаду 2024: покрокова інструкція

Українці можуть завантажити заяву на отримання візи до Канади, заповнити її, роздрукувати заповнену форму та самостійно принести до Візового центру Канади.

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Також заяву можна подати онлайн на сайті Міністерства з питань імміграції, біженства та громадянства Канади (IRCC). Анкету дозволено заповнювати тільки англійською та французькою мовами. Для успішного отримання візи необхідно правильно та точно заповнити всі пункти анкети.

Для того щоб подати онлайн-заявку на візу в Канаду, необхідно дотримуватись такого порядку дій:

Зайти на офіційний сайт організації

У формі заяви необхідно відповісти на запитання та обрати необхідний пункт. В першому пункті обрати Дізнатися про нові заходи допомоги для людей, що постраждали від російського вторгнення.

Оберіть Подати заяву на CUAET

Далі необхідно зареєструватися. Для цього указати свою електронну пошту та продублювати в наступному вікні.

Натиснути Отримати код, після скопіювати його та натиснути на зелену кнопку знизу, щоб продовжити реєстрацію.

Після цього у перше віконечко вставити скопійований код, далі придумати пароль та продублювати його у наступному вікні.

Заповнити англійською мовою Прізвище та Ім’я та обрати код та номер телефону тієї країни, де перебуваєте.

На електронну адресу прийде код, який необхідно скопіювати, внести у форму та натиснути кнопку Підтвердити.

Після цього електронна пошта буде підтверджена, далі необхідно натиснути Увійти.

За бажання можна ознайомитися із загальною інформацією та умовами порталу та перейти до оформлення візи в Канаду за програмою CUAET.

Для оформлення візи в Канаду необхідно підготувати такі документи:

внутрішні та закордонні паспорти (копії всіх сторінок, де є позначки);

документи про освіту (копії сторінок, де є позначки);

інформація про місця роботи за останні 10 років;

інформація про подорожі за 5 років;

свідоцтво про шлюб та розлучення (копія);

свідоцтво про народження дітей (копія).

Для того щоб подати заяву на дитину до 18 років, необхідно надати:

копію свідоцтва про народження кожної дитини разом із їхньою заявою;

дозвіл від матері або батька, які не подорожують із дитиною, або документи, що підтверджують повну опіку над дитиною (якщо це можливо).

Заяву на візу можна подати на одну особу або обрати групову на декілька осіб. Водночас на кожного учасника групи створюється окрема заявка.

Для оформлення візи в Канаду за програмою CUAET необхідно внести всі дані, які запропонує програма, та відповісти на запитання (чи плануєте ви працювати у Канаді, у якій провінції плануєте жити тощо).

Після подання заяви вас можуть попросити надати біометричні дані: відбитки пальців і фотографію. Ця інформація буде у вигляді листа на електронній пошті з інструкціями, необхідними для надання біометричних даних. Також у листі буде вказано, як призначити час для надання біометричних даних.

Якщо ви не отримаєте такого листа, значить, біометричні дані подавати не потрібно.

Коли заяву на візу буде погоджено, ви отримаєте лист із рішенням та інструкції щодо подальших кроків. Це може бути інструкція з таких питань:

як подати паспорт до найближчого візового центру;

що робити, якщо немає дійсного паспорта;

як подорожувати до Канади, якщо ви отримали листа, у якому зазначено, що вам надана електронна віза й не потрібно надавати паспорт.

Не приходьте до візового центру, поки з вами не зв’яжуться представники.

Тільки після того як ви отримаєте сповіщення про візу, ви можете подорожувати до Канади. Не вирушайте в дорогу, поки не отримаєте документи.

Фото: скриншот з Сanada.ca

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