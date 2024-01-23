Призывают к сотрудничеству с ФСБ: СБУ предупреждает о email-рассылке от оккупантов

Сотрудники Службы безопасности Украины предупреждают о распространении масштабной email-рассылки по электронным адресам украинцев, которая носит все признаки целенаправленной информационно-психологической операции.

В тексте писем содержатся предложения украинцам перейти на сторону врага, начать сотрудничать с российскими спецслужбами за материальное вознаграждение.

IT-специалистам украинского правоохранительного ведомства удалось блокировать часть адресов, с которых производится эта рассылка.

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— Напоминаем, что за передачу информации о ВСУ, объектах критической инфраструктуры и любую другую разновидность сотрудничества с врагом предусмотрена уголовная ответственность, как за госизмену, с наказанием в виде лишения свободы до 15 лет, — обозначили в пресс-службе СБУ.

Напомним, 21 января пропагандисты Кремля начали фабриковать новости об обстреле донецкого рынка Силами обороны Украины. Наши военные официально опровергли эту ложь.

Источник : СБУ

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