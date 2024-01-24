Данія виділяє понад $13 млн на зміцнення кіберзахисту в ЗСУ та Міноборони

Данія профінансує проєкти з кіберзахисту Збройних сил України та Міністерства оборони України.

Вартість нової партії допомоги коштуватиме нашим союзникам у Копенгагені 91 млн данських крон (понад $13 млн).

Про це повідомили у Міноборони Данії.

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— Кібератаки є невід’ємною частиною цієї війни Росії, Москва намагається послабити здатність України захистити себе, використовуючи кібератаки, — вказано в повідомленні.

Зазначимо, що Данія приєдналася до ІТ-коаліції, яку ініціювали Естонія та Люксембург з метою посилити здатність IT-фахівців України щодо виявлення хакерських атак ворога та захисту від них.

Нагадаємо, в СБУ попереджають про поширення масштабної email-розсилки на електронні адреси українців, яке носить усі ознаки цілеспрямованої інформаційно-психологічної операції.

У тексті листів містяться пропозиції українцям перейти на бік ворога, почати співпрацювати з російськими спецслужбами за матеріальну винагороду.

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