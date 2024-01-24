Данія виділяє понад $13 млн на зміцнення кіберзахисту в ЗСУ та Міноборони
Данія профінансує проєкти з кіберзахисту Збройних сил України та Міністерства оборони України.
Вартість нової партії допомоги коштуватиме нашим союзникам у Копенгагені 91 млн данських крон (понад $13 млн).
Про це повідомили у Міноборони Данії.
— Кібератаки є невід’ємною частиною цієї війни Росії, Москва намагається послабити здатність України захистити себе, використовуючи кібератаки, — вказано в повідомленні.
Зазначимо, що Данія приєдналася до ІТ-коаліції, яку ініціювали Естонія та Люксембург з метою посилити здатність IT-фахівців України щодо виявлення хакерських атак ворога та захисту від них.
Нагадаємо, в СБУ попереджають про поширення масштабної email-розсилки на електронні адреси українців, яке носить усі ознаки цілеспрямованої інформаційно-психологічної операції.
У тексті листів містяться пропозиції українцям перейти на бік ворога, почати співпрацювати з російськими спецслужбами за матеріальну винагороду.