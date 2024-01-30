Столтенберг встретится с союзниками Трампа, чтобы разблокировать помощь Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с законодателями и союзниками Дональда Трампа, чтобы обсудить и попытаться разблокировать финансирование Украины в размере $60 млрд.
Об этом пишет издание Politico.
В среду генсек НАТО выступит с речью в консервативном аналитическом центре Heritage Foundation, который тесно связан с Трампом.
Издание отмечает, что в Heritage Foundation Столтенберг встретит скептически настроенную аудиторию, которая выступает за то, чтобы Европа взяла на себя инициативу в поддержке Украины, а США переключит свое внимание на Индо-Тихоокеанский регион.
Именно Трамп и его союзники оказывают давление на остальных республиканцев с требованием отклонить законопроект на $111 млрд, содержащий помощь Украине, Израилю и Тайваню. Республиканцы хотят более жесткой пограничной политики. Сенат может в скором времени обнародовать формулировку пограничной политики, однако некоторые члены Палаты представителей утверждают, что она не будет принята.
А сегодня Столтенберг посетит Конгресс, где встретится со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, лидером меньшинства Хакимом Джеффрисом, лидером меньшинства Сената Митчем Макконнеллом и другими представителями республиканцев и демократов.
Помощь Украине от США
В октябре 2023 года Джо Байден направил в Конгресс США запрос о предоставлении помощи Украине в размере более $61,3 млрд в год. В декабре республиканцы выдвинули условие одобрения законопроекта — в документе должно быть указано усиление безопасности границы США с Мексикой. Это вызвало длительные споры между республиканцами и демократами.
До сих пор американские законодатели не могут прийти к согласию, поэтому пакет помощи Украине остается заблокированным.