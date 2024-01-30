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Столтенберг встретится с союзниками Трампа, чтобы разблокировать помощь Украине

Єнс Столтенберг
Фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с законодателями и союзниками Дональда Трампа, чтобы обсудить и попытаться разблокировать финансирование Украины в размере $60 млрд.

Об этом пишет издание Politico.

В среду генсек НАТО выступит с речью в консервативном аналитическом центре Heritage Foundation, который тесно связан с Трампом.

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Издание отмечает, что в Heritage Foundation Столтенберг встретит скептически настроенную аудиторию, которая выступает за то, чтобы Европа взяла на себя инициативу в поддержке Украины, а США переключит свое внимание на Индо-Тихоокеанский регион.

Именно Трамп и его союзники оказывают давление на остальных республиканцев с требованием отклонить законопроект на $111 млрд, содержащий помощь Украине, Израилю и Тайваню. Республиканцы хотят более жесткой пограничной политики. Сенат может в скором времени обнародовать формулировку пограничной политики, однако некоторые члены Палаты представителей утверждают, что она не будет принята.

А сегодня Столтенберг посетит Конгресс, где встретится со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, лидером меньшинства Хакимом Джеффрисом, лидером меньшинства Сената Митчем Макконнеллом и другими представителями республиканцев и демократов.

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Помощь Украине от США

В октябре 2023 года Джо Байден направил в Конгресс США запрос о предоставлении помощи Украине в размере более $61,3 млрд в год. В декабре республиканцы выдвинули условие одобрения законопроекта — в документе должно быть указано усиление безопасности границы США с Мексикой. Это вызвало длительные споры между республиканцами и демократами.

До сих пор американские законодатели не могут прийти к согласию, поэтому пакет помощи Украине остается заблокированным.

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Источник: Politico
Йенс Столтенберг, Война в Украине, Дональд Трамп, НАТО
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