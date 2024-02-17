Атака дронов в РФ и удар по нефтебазе в Курской области: что известно
17 февраля в Минобороны России пожаловались на атаку дронов.
По данным некоторых губернаторов, беспилотники продолжают лететь, потому в областях еще работают силы противовоздушной обороны.
Атака дронов в РФ 17 февраля
В Минобороны России, сообщив об атаке дронов в РФ 17 февраля, утверждают, что перехватили или уничтожили 33 БпЛА:
- в Брянской области – 18,
- в Калужской области – шесть,
- в Белгородской области – четыре,
- в Воронежской области – четыре,
- в Курской области – один.
Удар по нефтебазе в Курской области 17 февраля
К слову, пока губернатор Курской области Роман Старовойт записывает для жителей региона успокаивающие видео, не сообщая никаких деталей, росСМИ утверждают, что был нанесен удар по нефтебазе в Курской области 17 февраля.
Пожар в Ижевске 17 февраля
Следует заметить, что до утра 17 февраля ликвидировали масштабный пожар в Ижевске.
Огонь охватил 3,5 тыс. кв. м.
Что за здание пылало всю ночь, в МЧС России не конкретизировали, однако в сети утверждают, что речь идет о промышленном предприятии.
В частности, есть информация, что горел торговый центр, который переоборудовали под производство дронов.
Пожар на нефтебазе в Курской области 15 февраля
Напомним, что пожар на нефтебазе в Курской области 15 февраля ликвидировали, начиная с ночи и почти до шести часов вечера.
Чтобы обуздать пожар на нефтебазе в Курской области, привлекали пожарные поезда и еще 35 единиц техники.
Источник: Минобороны России, МЧС России, AteoBreaking
Фото: AteoBreaking