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Татьяна Забожко, редактор ленты

Атака дронов в РФ и удар по нефтебазе в Курской области: что известно

Пожежа на нафтобазі в Курській області 17 лютого 2024

17 февраля в Минобороны России пожаловались на атаку дронов.

По данным некоторых губернаторов, беспилотники продолжают лететь, потому в областях еще работают силы противовоздушной обороны.

Атака дронов в РФ 17 февраля

В Минобороны России, сообщив об атаке дронов в РФ 17 февраля, утверждают, что перехватили или уничтожили 33 БпЛА:

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  • в Брянской области – 18,
  • в Калужской области – шесть,
  • в Белгородской области – четыре,
  • в Воронежской области – четыре,
  • в Курской области – один.

Удар по нефтебазе в Курской области 17 февраля

К слову, пока губернатор Курской области Роман Старовойт записывает для жителей региона успокаивающие видео, не сообщая никаких деталей, росСМИ утверждают, что был нанесен удар по нефтебазе в Курской области 17 февраля.

Пожар в Ижевске 17 февраля

Следует заметить, что до утра 17 февраля ликвидировали масштабный пожар в Ижевске.

Огонь охватил 3,5 тыс. кв. м.

Что за здание пылало всю ночь, в МЧС России не конкретизировали, однако в сети утверждают, что речь идет о промышленном предприятии.

В частности, есть информация, что горел торговый центр, который переоборудовали под производство дронов.

Пожар на нефтебазе в Курской области 15 февраля

Напомним, что пожар на нефтебазе в Курской области 15 февраля ликвидировали, начиная с ночи и почти до шести часов вечера.

Чтобы обуздать пожар на нефтебазе в Курской области, привлекали пожарные поезда и еще 35 единиц техники.

Источник: Минобороны России, МЧС России, AteoBreaking

Фото: AteoBreaking

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