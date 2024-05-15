Кремль не заботится о своем населении: в СБ ООН прокомментировали обвал дома в Белгороде

Российские атаки по Украине заметно усилились за последние несколько месяцев, что приводит к большему числу жертв среди мирного населения, а также создает далеко идущие последствия для энергетической инфраструктуры.

Об этом было сказано во время заседания Совета безопасности ООН 14 мая, на котором рассматривался вопрос недавно усилившихся ударов по украинским городам и селам.

Совбез ООН 14 мая: выступление экспертов

На Совбез принято приглашать экспертов, которые, как правило, считаются независимыми и могут презентовать объективную оценку ситуации по тем или иным вопросам.

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Так, на заседании присутствовала Кейтлин Ховарт, которая является директором по операциям группы Conflict Observatory, работающей в Йельской лаборатории гуманитарных исследований.

По словам Ховарт, в последнее время усилились серии атак РФ по энергетическим объектам Украины.

— Каждый такой удар создает еще больше проблем. Власти России явно заявили о своих целях нападения на объекты инфраструктуры. Во-первых, чтобы достигать своих целей, во-вторых, в качестве возмездия за предполагаемые действия Украины, и, в-третьих, в качестве преднамеренного нанесения урона населению, чтобы вынудить Украину проводить переговоры в интересах России, — сказала она.

По ее словам, если первый из этих пунктов (удары РФ для достижения целей Кремля) может существовать в рамках международного гуманитарного права, то для второго и третьего пунктов это является недопустимым.

Кейтлин Ховарт призвала международное сообщество усилить санкционное давление на Россию, чтобы не позволить Кремлю производить ракеты.

— Уже действующие санкции должны быть обеспечены, чтобы компоненты вооружений и пополнения других важных элементов для них, останавливались на границах стран, которые осуществляют санкции. Мы должны отслеживать эти компоненты и определять их источник, — подчеркнула она.

Ховарт также призвала мобилизовать ресурсы для поддержания экономики Украины. Кроме того, она призвала страны ООН использовать российские замороженные активы в странах Запада для поддержания Украины.

Также на заседании Совбеза ООН была Лиза Доутен, которая является директором в Отделе финансирования и партнерства при Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

По ее словам, российские атаки по Харькову и области в последнее время привели к большому количеству повреждений гражданской инфраструктуры, а также к “еще большему перемещению жителей”. По ее словам, более 7 тыс. мирных жителей были эвакуированы с приграничных территорий.

Также она отметила, что второй месяц подряд наблюдается значительное увеличение числа жертв и пострадавших среди мирных жителей из-за российских атак.

— По всей Украине мы также наблюдаем учащение атак на гражданскую инфраструктуру с далеко идущими гуманитарными последствиями, — заявила она.

Доутен также подчеркнула, что глубоко обеспокоена “новой схемой” российских атак по железнодорожной инфраструктуре на Востоке и Юге Украины.

— Лишь только в апреле УВКПЧ зафиксировало 10 нападений на железнодорожную инфраструктуру на территории, контролируемой (украинским, — Ред.) правительством. В результате атак погибло 16 мирных жителей и еще 59 получили ранения. Повреждение ж/д системы также препятствует передвижению людей и товаров, таких как, строительные материалы, а также других предметов первой необходимости, — заявила она.

Также Доутен отметила, что обеспокоена ударами по российским НПЗ, поскольку, по ее мнению, это может привести к “еще большему разжиганию войны и усугублению гуманитарных последствий”.

Что сказали страны на Совбезе ООН

Представитель Франции заявил, что российские удары, которые наносятся вдалеке от линии фронта, не отвечают военным целям и под них попадают, в основном, гражданские объекты.

— Такие удары могут приравниваться к военным преступлениям и преступлениями против человечности, — заявил постпред Франции.

Он добавил, что справедливый и прочный мир может быть обеспечен, когда Россия будет соблюдать суверенитет и территориальную целостность Украины.

В свою очередь постпред Японии подчеркнул, что международное сообщество не потерпит безнаказанность виновных в нарушении международного гуманитарного права, а потому они должны быть привлечены к ответственности.

Также японский представитель осудил экспорт баллистических ракет в Россию из Северной Кореи.

— Передача этого оружия, что является явным нарушением соответствующих резолюций Совбеза, поддерживает агрессивную войну России и увеличивает страдания украинского народа, — сказал он.

Посол Великобритании напомнила, что Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Кроме того, подобные атаки со стороны РФ были и в 2015 году, когда российские хакеры взломали украинские энергосети.

— Теперь эта модель российской агрессии продолжается в попытке терроризировать мирных жителей, — заявила она.

Постпред Соединенных Штатов добавил, что гражданское население из-за российской агрессии больше всего страдает мирное население.

Кроме того, посол США подчеркнул, что атаки РФ по гражданским объектам Украины, в том числе, по энергетическим объектам, являются признаком эскалации со стороны Кремля.

— Эти широкомасштабные нападения поражают города и инфраструктуру Украины, и они являются явной эскалацией, — заявил он.

Также американский постпред напомнил, что на 20 мая Россия планирует созвать заседание Совбеза для того, чтобы обвинить западные страны в том, что они поставляют оружие Украине, что, по мнению Кремля, якобы затягивает военный конфликт. В ответ на это глава дипломатической миссии США при ООН посоветовал России посмотреть в зеркало, чтобы найти ответ на вопрос о том, кто продолжает войну.

Представитель Штатов, как и посол Японии, напомнил, что кроме покупок ракет и боеприпасов у КНДР, Россия также покупает иранские беспилотники.

— После почти трех лет последствия войны России против Украины хорошо задокументированы. Никакая ложь не сможет скрыть эти доказательства. Будет ответственность за это. Однако сейчас, чтобы прекратить войну и гуманитарный кризис, Россия должна прекратить свою агрессию и немедленно, и в полной мере, вывести свои войска со всей территории международных признанных границ Украины, — сказал он.

Представитель государства-террориста России начал, как и всегда, обвинять всех присутствующих спикеров во лжи, а авиационные удары российской армии назвал “высокоточными”, пренебрегая при этом множественным зафиксированными доказательствами обратного.

Также он попытался оправдать попытки России уничтожить город Волчанск в Харьковской области Украины тем, что оттуда якобы был нанесен удар по жилому дому в Белгороде, впоследствии чего обвалился целый подъезд. Ранее Факты ICTV писали об этом инциденте, где можно увидеть, что на причастность Украины к взрыву подъезда в российском Белгороде ничего не указывает.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица напомнил, что 10 мая российская армия усилила наступление на севере Харьковской области. Из-за эскалации со стороны РФ увеличилось и число погибших среди мирного населения, в том числе, среди детей, напомнил он.

— На самом деле, Кремль не заботится о безопасности собственного населения. Разрушение многоэтажного жилого дома в Белгороде в воскресенье — это очередной пример неуважения Путиным собственных граждан России. Само собой разумеется, что Россия не допустит на место независимую международную экспертизу. Вместо этого мы услышали немедленные обвинения в адрес Украины. О многом говорит тот факт, что местные власти и Минобороны России выступили с разными версиями, а посланник Путина (в ООН, — Ред.) решил воспользоваться версией Минобороны РФ, — сказал он.

Впрочем, говорит Кислица, ссылаясь при этом на экспертов, подобные разрушения, которые были заметны в жилом доме Белгорода, схожи с разрушениями, которые появляются в связи с использованием Россией управляемых авиабомб.

— В последнее время сообщения о несанкционированных сбросах таких авиабомб с российских самолетов на территории Белгородской области — стали обыденностью, — напомнил Кислица.

Посол Украины при ООН добавил, что как минимум два таких сброса Россией авиабомб на свою же территорию были зафиксированы лишь в этом месяце — 4 и 12 мая. Кроме того, 33 таких инцидента произошли в разных областях РФ и части оккупированной Украины с марта 2024 года.

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