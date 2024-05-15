Кремль не дбає про власне населення: в РБ ООН прокоментували обвал будинку в Бєлгороді

Російські атаки по Україні помітно посилилися за останні кілька місяців, що призводить до більшої кількості жертв серед мирного населення, а також створює далекосяжні наслідки для енергетичної інфраструктури.

Про це було сказано під час засідання Ради безпеки ООН 14 травня, на якому розглядалося питання нещодавно посилених ударів по українських містах і селах.

Радбез ООН 14 травня: виступ експертів

На Радбез заведено запрошувати експертів, які, як правило, вважаються незалежними і можуть презентувати об’єктивну оцінку ситуації з тих чи інших питань.

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Так, на засіданні була присутня Кейтлін Говарт, яка є директором з операцій групи Conflict Observatory, що працює в Єльській лабораторії гуманітарних досліджень.

За словами Говарт, останнім часом посилилися серії атак РФ по енергетичних об’єктах України.

– Кожен такий удар створює ще більше проблем. Влада Росії явно заявила про свої цілі нападу на об’єкти інфраструктури. По-перше, щоб досягати своїх цілей, по-друге, як відплата за передбачувані дії України, і, по-третє, як навмисне завдання шкоди населенню, щоб змусити Україну проводити переговори в інтересах Росії, – сказала вона.

За її словами, якщо перший із цих пунктів (удари РФ для досягнення цілей Кремля) може існувати в рамках міжнародного гуманітарного права, то для другого і третього пунктів це є неприпустимим.

Кейтлін Говарт закликала міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на Росію, щоб не дозволити Кремлю виробляти ракети.

– Уже чинні санкції мають бути забезпечені, щоб компоненти озброєнь і поповнення інших важливих елементів для них, зупинялися на кордонах країн, які здійснюють санкції. Ми маємо відстежувати ці компоненти та визначати їхнє джерело, – наголосила вона.

Говарт також закликала мобілізувати ресурси для підтримки економіки України. Крім того, вона закликала країни ООН використовувати російські заморожені активи в країнах Заходу для підтримки України.

Також на засіданні Радбезу ООН була Ліза Доутен, яка є директором у Відділі фінансування та партнерства при Управлінні ООН з координації гуманітарних питань.

За її словами, російські атаки по Харкову та області останнім часом призвели до великої кількості пошкоджень цивільної інфраструктури, а також до “ще більшого переміщення жителів”. За її словами, понад 7 тис. мирних жителів було евакуйовано з прикордонних територій.

Також вона зазначила, що другий місяць поспіль спостерігається значне збільшення кількості жертв і постраждалих серед мирних жителів через російські атаки.

– По всій Україні ми також спостерігаємо почастішання атак на цивільну інфраструктуру з далекосяжними гуманітарними наслідками, – заявила вона.

Доутен також наголосила, що глибоко занепокоєна “новою схемою” російських атак по залізничній інфраструктурі на Сході та Півдні України.

– Лише тільки у квітні УВКПЛ зафіксувало 10 нападів на залізничну інфраструктуру на території, контрольованій (українським, – Ред.) урядом. Унаслідок атак загинуло 16 мирних жителів і ще 59 дістали поранення. Пошкодження залізничної системи також перешкоджає пересуванню людей і товарів, таких як, будівельні матеріали, а також інших предметів першої необхідності, – заявила вона.

Також Доутен зазначила, що занепокоєна ударами по російських НПЗ, оскільки, на її думку, це може призвести до “ще більшого розпалювання війни та посилення гуманітарних наслідків”.

Що сказали країни на Радбезі ООН

Представник Франції заявив, що російські удари, які завдаються далеко від лінії фронту, не відповідають військовим цілям і під них потрапляють, в основному, цивільні об’єкти.

– Такі удари можуть прирівнюватися до воєнних злочинів і злочинів проти людяності, – заявив постпред Франції.

Він додав, що справедливий і міцний мир може бути забезпечений, коли Росія дотримуватиметься суверенітету і територіальної цілісності України.

Зі свого боку постпред Японії наголосив, що міжнародне співтовариство не терпітиме безкарності винних у порушенні міжнародного гуманітарного права, а тому вони мають бути притягнуті до відповідальності.

Також японський представник засудив експорт балістичних ракет до Росії з Північної Кореї.

– Передача цієї зброї, що є явним порушенням відповідних резолюцій Радбезу, підтримує агресивну війну Росії та збільшує страждання українського народу, – сказав він.

Посол Великої Британії нагадала, що Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Крім того, подібні атаки з боку РФ були і 2015 року, коли російські хакери зламали українські енергомережі.

– Тепер ця модель російської агресії триває у спробі тероризувати мирних жителів, – заявила вона.

Постпред Сполучених Штатів додав, що цивільне населення через російську агресію найбільше страждає мирне населення.

Крім того, посол США наголосив, що атаки РФ по цивільних об’єктах України, зокрема, по енергетичних об’єктах, є ознакою ескалації з боку Кремля.

– Ці широкомасштабні напади вражають міста та інфраструктуру України, і вони є явною ескалацією, – заявив він.

Також американський постпред нагадав, що на 20 травня Росія планує скликати засідання Радбезу для того, щоб звинуватити західні країни в тому, що вони постачають зброю Україні, що, на думку Кремля, нібито затягує військовий конфлікт. У відповідь на це глава дипломатичної місії США при ООН порадив Росії подивитись у дзеркало, щоб знайти відповідь на питання про те, хто продовжує війну.

Представник Штатів, як і посол Японії, нагадав, що окрім купівлі ракет і боєприпасів у КНДР, Росія також купує іранські безпілотники.

– Після майже трьох років наслідки війни Росії проти України добре задокументовані. Жодна брехня не зможе приховати ці докази. Буде відповідальність за це. Однак зараз, щоб припинити війну і гуманітарну кризу, Росія повинна припинити свою агресію і негайно, і повною мірою, вивести свої війська з усієї території міжнародних визнаних кордонів України, – сказав він.

Представник держави-терориста Росії почав, як і завжди, звинувачувати всіх присутніх спікерів у брехні, а авіаційні удари російської армії назвав “високоточними”, нехтуючи при цьому безліччю зафіксованих доказів протилежного.

Також він спробував виправдати спроби Росії знищити місто Вовчанськ у Харківській області України тим, що звідти нібито було завдано удару по житловому будинку в Бєлгороді, після чого обвалився цілий під’їзд. Раніше Факти ICTV писали про цей інцидент, де можна побачити, що на причетність України до вибуху під’їзду в російському Бєлгороді нічого не вказує.

Постпред України при ООН Сергій Кислиця нагадав, що 10 травня російська армія посилила наступ на півночі Харківської області. Через ескалацію з боку РФ збільшилася і кількість загиблих серед мирного населення, зокрема, серед дітей, нагадав він.

– Насправді, Кремль не дбає про безпеку власного населення. Руйнування багатоповерхового житлового будинку в Бєлгороді в неділю – це черговий приклад неповаги Путіним власних громадян Росії. Само собою зрозуміло, що Росія не допустить на місце незалежну міжнародну експертизу. Замість цього ми почули негайні звинувачення на адресу України. Багато про що свідчить той факт, що місцева влада і Міноборони Росії виступили з різними версіями, а посланник Путіна (в ООН, – Ред.) вирішив скористатися версією Міноборони РФ, – сказав він.

Утім, каже Кислиця, посилаючись при цьому на експертів, подібні руйнування, які були помітні в житловому будинку Бєлгорода, схожі з руйнуваннями, які з’являються у зв’язку з використанням Росією керованих авіабомб.

– Останнім часом повідомлення про несанкціоноване скидання таких авіабомб з російських літаків на території Бєлгородської області – стали буденністю, – нагадав Кислиця.

Посол України при ООН додав, що щонайменше два таких скидання Росією авіабомб на свою ж територію було зафіксовано лише цього місяця – 4 і 12 травня. Крім того, 33 таких інциденти сталися в різних областях РФ і частині окупованої України з березня 2024 року.

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