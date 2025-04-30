Индия закрыла небо для пакистанских рейсов и военных самолетов

Индия ограничила свое воздушное пространство для всех самолетов, которые зарегистрированы, эксплуатируются или арендуются Пакистаном, включая коммерческие авиалинии и военные судна.

Закрытие неба Индии для самолетов из Пакистана

Объявленное закрытие воздушного пространства Индии для пакистанских самолетов продлится с 30 апреля до 23 мая 2025 года, сообщает India Today.

Как утверждается, пакистанские авиаперевозчики уже начали избегать воздушного пространства Индии из-за опасений относительно возможного ответа после инцидента в Пахалгаме.

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По словам местных чиновников, теперь пакистанские авиакомпании вынуждены выбирать более длинные маршруты через такие страны, как Китай или Шри-Ланка, чтобы добраться до направлений в Юго-Восточной Азии, например, Куала-Лумпур.

29 апреля на курорте вблизи Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире вооруженные люди застрелили по меньшей мере 26 туристов.

В ответ Индия аннулировала все визы, выданные гражданам Пакистана.

Недавно в Пакистане заявили, что Индия готовится в течение ближайших часов или дней начать военные действия против страны.

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