Індія закрила небо для пакистанських рейсів і військових літаків
Індія обмежила свій повітряний простір для усіх літаків, які зареєстровані, експлуатуються або орендуються Пакистаном, включно з комерційними авіалініями та військовими суднами.
Закриття неба Індії для літаків з Пакистану
Оголошене закриття повітряного простору Індії для пакистанських літаків триватиме з 30 квітня до 23 травня 2025 року, повідомляє India Today.
Як стверджується, пакистанські авіаперевізники вже почали уникати повітряного простору Індії через побоювання щодо можливої відповіді після інциденту в Пахалгамі.
За словами місцевих чиновників, тепер пакистанські авіакомпанії змушені обирати довші маршрути через такі країни, як Китай або Шрі-Ланка, щоб дістатися до напрямків у Південно-Східній Азії, наприклад, Куала-Лумпур.
29 квітня на курорті поблизу Пахалгама в контрольованому Індією Кашмірі озброєні люди застрелили щонайменше 26 туристів.
У відповідь Індія анулювала всі візи, видані громадянам Пакистану.
Нещодавно у Пакистані заявили, що Індія готується протягом найближчих годин чи днів розпочати військові дії проти країни.