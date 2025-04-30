Індія закрила небо для пакистанських рейсів і військових літаків

Індія обмежила свій повітряний простір для усіх літаків, які зареєстровані, експлуатуються або орендуються Пакистаном, включно з комерційними авіалініями та військовими суднами.

Закриття неба Індії для літаків з Пакистану

Оголошене закриття повітряного простору Індії для пакистанських літаків триватиме з 30 квітня до 23 травня 2025 року, повідомляє India Today.

Як стверджується, пакистанські авіаперевізники вже почали уникати повітряного простору Індії через побоювання щодо можливої відповіді після інциденту в Пахалгамі.

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За словами місцевих чиновників, тепер пакистанські авіакомпанії змушені обирати довші маршрути через такі країни, як Китай або Шрі-Ланка, щоб дістатися до напрямків у Південно-Східній Азії, наприклад, Куала-Лумпур.

29 квітня на курорті поблизу Пахалгама в контрольованому Індією Кашмірі озброєні люди застрелили щонайменше 26 туристів.

У відповідь Індія анулювала всі візи, видані громадянам Пакистану.

Нещодавно у Пакистані заявили, що Індія готується протягом найближчих годин чи днів розпочати військові дії проти країни.

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