Ядерное оружие Индии: что известно об арсенале

В последнее время конфликт между Индией и Пакистаном усилился. Это не первое противостояние. Страны вели ряд войн еще с момента обретения независимости от Великобритании (в 1947 году).

Обе страны являются ядерными. Индия стала ядерной державой в 1974 году, а Пакистан — в 1998 году.

Что известно о ядерном вооружении Индии и когда она его получила — читайте в материале Фактов ICTV.

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Когда Индия получила ядерное оружие

Индия начала свой путь к ядерному статусу в 1948 году, создав Комиссию по атомной энергии. Первый ядерный взрыв страна осуществила 18 мая 1974 года под кодовым названием Smiling Buddha на полигоне Покхран в штате Раджастхан. Это испытание было официально представлено как мирное, но фактически стало демонстрацией ядерного потенциала Индии.

В 1998 году Индия провела серию ядерных испытаний, известных как Pokhran-II, которые окончательно закрепили статус ядерной державы. Эти действия вызвали международную реакцию, включая санкции, но также подтвердили стремление Индии к стратегической автономии.

Ядерное оружие Индии: что известно о количестве

Индия является одной из девяти стран мира, обладающих ядерным оружием. Она имеет ядерный потенциал наземного, морского и воздушного базирования.

По оценкам, во второй половине 2024 года Индия использовала восемь различных ядерных систем. В частности: два самолета, пять баллистических ракет наземного базирования и одну баллистическую ракету морского базирования.

Известно, что Индия продолжает модернизировать свой арсенал ядерного оружия, однако цифры о размере собственных запасов ядерного оружия — не разглашаются.

Итак, какова ядерная программа Индии пока точно не известно. Однако аналитики провели некоторые исследования.

Индия: ядерное оружие и арсенал

По состоянию на 2025 год, по оценкам экспертов, Индия имеет примерно 172 ядерных боезаряда. Известно, что страна произвела достаточно плутония военного назначения для создания от 130 до 210 ядерных боезарядов.

Индия производит как высокообогащенный уран (ВОУ), так и оружейный плутоний, хотя предполагается, что производство ВОУ в основном сосредоточено на производстве топлива для растущего количества ядерных судов и подводных лодок.

Источником оружейного плутония в Индии был действующий реактор для производства плутония Дхрува в комплексе Центра атомных исследований Бхабха вблизи Мумбаи.

В марте 2024 года, после более чем десятилетних задержек, Индия также завершила строительство и начала загрузку активной зоны своего первого незащищенного прототипа быстрого реактора-размножителя мощностью 500 мВт в Центре атомных исследований имени Индиры Ганди близ Калпаккама (Департамент атомной энергии).

Новый реактор производит больше плутония 239, чем потребляет в процессе деления, и, следовательно, может значительно увеличить будущее производство плутония в стране, при условии его эффективной работы. Также планируется запустить в работу (в течение следующих 15 лет) еще шесть реакторов на быстрых размножителях.

Также размер ядерных запасов Индии зависит от количества и типов пусковых установок, которые могут их доставить.

Ядерное оружие Индии по состоянию на 2025 год

Сейчас Индия уделяет больше внимания развитию оперативно-тактических ракетных систем. Среди них — ракеты Prithvi, способные преодолевать расстояние в 150-350 км в зависимости от модификации. Они могут нести боевую часть весом до 1 000 кг, с возможностью оснащения тактическим ядерным зарядом мощностью 12 килотонн.

Среди стратегического арсенала самой мощной разработкой считается межконтинентальная ракета Agni-V, которая находится на завершающей стадии испытаний. Ее заявленная дальность — до 8 000 км, а боевое оснащение может включать от 10 до 12 индивидуально управляемых ядерных блоков мощностью до 40 кт каждый.

Не менее эффективной является ракета Agni-P средней дальности (1 000 — 2 000 км), которая также потенциально способна нести до 10 раздельных боевых частей.

Что касается авиационных платформ, то ядерные свободнопадающие бомбы мощностью 12 кт могут быть установлены на самолеты Mirage 2000H, Jaguar, а также, вероятно, Rafale.

На море Индия разворачивает подводные ракетоносцы класса Arihant (на вооружении — 2, еще 2 — на разных этапах подготовки). Эти субмарины вооружены до 12 ракет K-15, каждая из которых имеет дальность запуска 700 — 1 500 км (по разным оценкам) и боеголовку мощностью 12 кт.

Известно, что в 2025 году в Индии на завершающих стадиях испытаний находится баллистическая ракета Agni-P, новая ракета для подводных лодок K-4, а также крылатая ракета Nirbhay.

Фото: Правительство Индии

Источник: Defence Express, Taylor & Francis

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