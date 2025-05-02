Госдеп о переговорах с Украиной и РФ: Не собираемся летать по миру как посредники
В Государственном департаменте США растолковали, как изменится позиция Соединенных Штатов в переговорном процессе между Украиной и РФ.
Позицию журналистам озвучила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.
Как изменится позиция США во время переговоров: ответ Госдепа
Тэмми Брюс отмечает: государственный секретарь США Марко Рубио в своем заявлении 30 апреля, которое она же и озвучивала, четко дал понять, что стиль США в переговорном процессе изменится.
В частности, Марко Рубио анонсировал отход от посреднической роли США, если не поступят конкретные предложения от Москвы и Киева о прекращении войны в Украине.
– Мы, безусловно, все еще преданы идее (прекращения войны, – Ред.), будем помогать и делать все возможное. Но мы не собираемся срываться и лететь на другой конец света ради посредничества во время встреч.
Сейчас настало время, когда двум сторонам нужно разработать и представить конкретные видения, каким образом должна завершиться война. Это будет зависеть от них, – отметила пресс-секретарь Госдепа.
Также, уточнила Тэмми Брюс, США не отменяют никаких санкций, которые сейчас действуют.
В то же время добавила, что президент Дональд Трамп стремится, чтобы каждое действие Соединенных Штатов было дипломатическим.
И госсекретарь Марко Рубио разделяет позицию главы Соединенных Штатов, что дипломатия требует разговоров с глазу на глаз, обсуждений и поиска общего языка.
Поэтому, по ее убеждению, не следует рассматривать заключенное накануне соглашение о недрах с Украиной как сигнал России или телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным как совсем другой сигнал.
– Дональд Трамп очень четко дал понять свою миссию, и именно через такую призму ее следует рассматривать, – отметила Тэмми Брюс.
Напомним, что вчерашнее подписание соглашения о недрах между Украиной и США госсекретарь Марко Рубио назвал “шагом к прекращению войны”.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 164-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: U. S. Department of State