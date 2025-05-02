Госдеп о переговорах с Украиной и РФ: Не собираемся летать по миру как посредники

В Государственном департаменте США растолковали, как изменится позиция Соединенных Штатов в переговорном процессе между Украиной и РФ.

Позицию журналистам озвучила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

Как изменится позиция США во время переговоров: ответ Госдепа

Тэмми Брюс отмечает: государственный секретарь США Марко Рубио в своем заявлении 30 апреля, которое она же и озвучивала, четко дал понять, что стиль США в переговорном процессе изменится.

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В частности, Марко Рубио анонсировал отход от посреднической роли США, если не поступят конкретные предложения от Москвы и Киева о прекращении войны в Украине.

– Мы, безусловно, все еще преданы идее (прекращения войны, – Ред.), будем помогать и делать все возможное. Но мы не собираемся срываться и лететь на другой конец света ради посредничества во время встреч. Сейчас настало время, когда двум сторонам нужно разработать и представить конкретные видения, каким образом должна завершиться война. Это будет зависеть от них, – отметила пресс-секретарь Госдепа.

Также, уточнила Тэмми Брюс, США не отменяют никаких санкций, которые сейчас действуют.

В то же время добавила, что президент Дональд Трамп стремится, чтобы каждое действие Соединенных Штатов было дипломатическим.

И госсекретарь Марко Рубио разделяет позицию главы Соединенных Штатов, что дипломатия требует разговоров с глазу на глаз, обсуждений и поиска общего языка.

Поэтому, по ее убеждению, не следует рассматривать заключенное накануне соглашение о недрах с Украиной как сигнал России или телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным как совсем другой сигнал.

– Дональд Трамп очень четко дал понять свою миссию, и именно через такую призму ее следует рассматривать, – отметила Тэмми Брюс.

Напомним, что вчерашнее подписание соглашения о недрах между Украиной и США госсекретарь Марко Рубио назвал “шагом к прекращению войны”.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 164-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: U. S. Department of State

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