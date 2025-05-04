Обещает предоставить руководящий пост Джорджеску: в Румынии в выборах президента лидирует Симион

В Румынии ультраправый политик Джордже Симион, который на данный момент является фаворитом президентских выборов, сказал, если победит, то предоставит руководящий пост запрещенному кандидату Келину Джорджеску.

Об этом сообщает Reuters.

Он отметил, что националисты могут сформировать большинство и избрать Джорджеску премьер-министром или провести досрочные президентские выборы. К тому же, политик предположил, что могут провести референдум, в частности, не детализировал, что он имеет в виду.

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— Есть несколько способов, благодаря которым, если румынский народ этого пожелает, господин Джорджеску может быть в руководстве, и мы этим воспользуемся, — подчеркнул Симион.

По данным Digi24, Джорджеску сопровождал Симиона на избирательный участок. По его словам, он пришел не для того, чтобы заявить о фальсификации, а для того, чтобы признать “силу демократии и голосования”.

Как пишет издание, опрос перед выборами указывал на то, что Симион может набрать около 30% голосов, что является уверенным преимуществом. Однако это все равно значительно меньше 50%, чтобы не было второго тура.

Избирательные участки закрылись в 21.00. По сообщению экзитполов, Симиона получил от 30% до 33% голосов избирателей, а за второе место идет борьба между Крином Антонеску, кандидатом от коалиции PSD-PNL-UDMR, и независимым кандидатом Никушором Даном. Каждый из них набрал ориентировочно 21–23%.

Заметим, что официальные результаты голосования еще не обнародованы.

Ожидается, что один из них выйдет во второй тур вместе с Симионом, запланированным на 18 мая.

За час до закрытия избирательных участков издание Digi24 писало, что проголосовали более 9 млн румын — явка избирателей превысила 50%. Из них 5,4 млн проживают в городских районах, а 3,5 млн — в сельской местности.

Выборы в Румынии

В Румынии 4 мая стартовал первый тур повторных президентских выборов.

Предыдущие выборы, прошедшие в ноябре 2024 года, аннулировал Конституционный суд страны: “в целях обеспечения справедливости и законности”.

В первом туре выборов 2024 одержал победу независимый кандидат Келин Джорджеску, который был настроен против Украины и даже говорил, что помощь нашей стране будет прекращена.

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