Путін хоче використати парад на 9 травня для мобілізації росіян на війну

В Україні, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Чехії та Молдови виступили зі спільною заявою до Росії, щоб Кремль не використовував пам’ять про Другу світову війну для виправдання нової агресії.

Як Росія хоче використати 9 травня

Як повідомляє видання The New York Times, міністри низки європейських країн вважають, що Росія перетворює День перемоги на інструмент пропаганди та мобілізації.

У заяві вони зазначають, що сенс вшанування полягає в тому, щоб винести необхідні уроки та запобігти повторенню помилок.

Зараз дивляться

На їхню думку, уроки Другої світової війни є критично важливими для розуміння того, як відновити та підтримувати довготривалий мир і безпеку в Європі сьогодні, коли вони знову опинилися під загрозою.

Міністри переконані, що потреба у просуванні спільних європейських наративів пам’яті на континенті та за його межами є більш нагальною, ніж будь-коли, адже Росія продовжує війну проти України та посилює ворожі дії проти демократичних країн.

Правдива оцінка та глибоке розуміння історії є основою демократичної стійкості суспільства, вважають вони.

– Ми готові протистояти російській дезінформації та спробам РФ переписати європейську історію. У Росії немає права монополізувати перемогу над нацизмом, яку здобули багато націй, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили міністри, замість належного вшанування пам’яті жертв Другої світової війни режим російського диктатора Володимира Путіна створив потворний культ перемоги.

На їхню думку, зараз Росія використовує колективну перемогу над нацистами для виправдання повномасштабної агресії та звірств проти українців.

У заяві вони звернули увагу, що Путін намагатиметься використати цей парад для додаткової мобілізації росіян на війну, зміцнення диктаторського режиму та створення враження, що його міжнародна ізоляція слабне.

Проте Європа не має допустити того, щоб глава Кремля досягнув запланованих цілей, переконані міністри.

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