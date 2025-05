Индия заявила о нарушении перемирия: в небе слышны взрывы и летают дроны

В субботу, 10 мая, Индия и Пакистан договорились о прекращении огня. Однако уже через несколько часов после этого заявления поступило сообщение о нарушении соглашения.

Об этом пишет Reuters.

По словам властей Индии, местных жителей и свидетелей, в Сринагаре и Джамму прогремели взрывы. В небе над Джамму люди видели снаряды и вспышки, подобные тем, что были накануне вечером. Также сообщалось о полетах дронов.

Главный министр Джамму Омар Абдулла написал в соцсети X о взрывах, которые слышно по всему Сринагару.

Он также опубликовал видео, где слышны взрывы, добавив: Это не прекращение огня. Подразделения противовоздушной обороны в центре Сринагара только что открыли огонь.

This is no ceasefire. The air defence units in the middle of Srinagar just opened up. pic.twitter.com/HjRh2V3iNW

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) May 10, 2025