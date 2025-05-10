Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Зеленский – гостям на параде в РФ 9 мая: Мы не будем давать вам никаких гарантий
Роберт Фрэнсис Прево стал новым Папой Римским
Кремль тратит $100 млрд, чтобы не остаться на параде в одиночестве — ЦПД
Объясняем
Боль и трагедия украинского народа: как отмечать День памяти и победы над нацизмом
Статьи
Главная роль на поле боя: как изменилась украинская пехота и в чем нуждается для большей эффективности
Вікторія Васьковська, редактор сайта

Индия заявила о нарушении перемирия: в небе слышны взрывы и летают дроны

на якому місці за ВВП Індія
Фото: Pixabay

В субботу, 10 мая, Индия и Пакистан договорились о прекращении огня. Однако уже через несколько часов после этого заявления поступило сообщение о нарушении соглашения.

Об этом пишет Reuters.

Индия сообщила о нарушении перемирия

По словам властей Индии, местных жителей и свидетелей, в Сринагаре и Джамму прогремели взрывы. В небе над Джамму люди видели снаряды и вспышки, подобные тем, что были накануне вечером. Также сообщалось о полетах дронов.

Сейчас смотрят

Главный министр Джамму Омар Абдулла написал в соцсети X о взрывах, которые слышно по всему Сринагару.

Он также опубликовал видео, где слышны взрывы, добавив: Это не прекращение огня. Подразделения противовоздушной обороны в центре Сринагара только что открыли огонь.

Министр образования пакистанской части Кашмира сообщил, что вдоль фактической границы с Индией до сих пор происходят столкновения.

Напомним, 10 мая президент США Дональд Трамп сообщил о том, что Пакистан и Индия договорились о полном и немедленном прекращении огня.

Это решение, по словам главы Белого дома, было принято во время ночных переговоров между страной при посредничестве США.

Вице-премьер-министр и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар также подтвердил эту информацию.

Читайте также
Раздаются взрывы: Пакистан начал масштабное военное наступление на Индию
Індія Пакистан

Источник: Reuters
Індія, Взрыв, Взрывы в Ичне, обстріл, Пакистан
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь