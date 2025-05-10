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Вікторія Васьковська, редакторка сайту

Індія заявила про порушення перемир’я: в небі чутно вибухи та літають дрони

на якому місці за ВВП Індія
Фото: Pixabay

У суботу, 10 травня, Індія і Пакистан домовилися про припинення вогню. Однак уже через кілька годин після цієї заяви надійшло повідомлення про порушення угоди.

Про це пише Reuters.

Індія повідомила про порушення перемир’я

За словами влади Індії, місцевих жителів і свідків, у Срінагарі та Джамму прогриміли вибухи. У небі над Джамму люди бачили снаряди і спалахи, подібні до тих, що були напередодні ввечері. Також повідомлялося про польоти дронів.

Зараз дивляться

Головний міністр Джамму Омар Абдулла написав у соцмережі X про вибухи, які чути по всьому Срінагару.

Він також опублікував відео, де чути вибухи, додавши: Це не припинення вогню. Підрозділи протиповітряної оборони в центрі Срінагара щойно відкрили вогонь.

Міністр освіти пакистанської частини Кашміру повідомив, що вздовж фактичного кордону з Індією досі відбуваються сутички.

Нагадаємо, 10 травня президент США Дональд Трамп повідомив про те, що Пакистан та Індія домовилися про повне і негайне припинення вогню.

Це рішення, за словами глави Білого дому, було ухвалено під час нічних переговорів між країнами за посередництва США.

Віцепрем’єр-міністр і міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар також підтвердив цю інформацію.

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Джерело: Reuters
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