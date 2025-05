Індія заявила про порушення перемир’я: в небі чутно вибухи та літають дрони

У суботу, 10 травня, Індія і Пакистан домовилися про припинення вогню. Однак уже через кілька годин після цієї заяви надійшло повідомлення про порушення угоди.

Про це пише Reuters.

За словами влади Індії, місцевих жителів і свідків, у Срінагарі та Джамму прогриміли вибухи. У небі над Джамму люди бачили снаряди і спалахи, подібні до тих, що були напередодні ввечері. Також повідомлялося про польоти дронів.

Головний міністр Джамму Омар Абдулла написав у соцмережі X про вибухи, які чути по всьому Срінагару.

Він також опублікував відео, де чути вибухи, додавши: Це не припинення вогню. Підрозділи протиповітряної оборони в центрі Срінагара щойно відкрили вогонь.

This is no ceasefire. The air defence units in the middle of Srinagar just opened up. pic.twitter.com/HjRh2V3iNW

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) May 10, 2025