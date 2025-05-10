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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Пєсков заявив про “свою позицію” РФ у відповідь на пропозицію 30-денного припинення вогню

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Фото: Depositphotos

Російська Федерація обміркує пропозицію про 30-денне повне припинення вогню в Україні.

Про це заявив прессекретар російського диктатора та речник Кремля Дмитро Пєсков.

Пєсков про позицію РФ щодо 30-денного перемир’я

За словами прессекретаря Володимира Путіна, у Москви нібито є “своя позиція” в питанні перемир’я.

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Як заявив Дмитро Пєсков, Росія нібито обміркує пропозицію про 30-денне припинення вогню.

– Ми повинні подумати про це. Це нові обставини. Відтак, у нас є своя позиція, – стверджує він.

Він додав, що у Росії нібито немає каналів для діалогу з президентом Франції Еммануелем Макроном для обговорення запропонованого західними країнами 30-денного перемир’я в Україні.

За словами Пєскова, російська сторона бачить, що Європа їй відкрито протистоїть. Речник Кремля наголосив, що нібито Росія стійка до тиску.

Водночас Пєсков зазначив, що Москва підтримує діалог із Вашингтоном, під час якого обговорюються різні питання.

У Києві відбулася перша п’ятистороння зустріч президента України Володимира Зеленського, президента Франції Емманюеля Макрона, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Лідери Європи та України випустили спільну заяву, закликавши Росію погодитися на 30-денне повне і безумовне припинення вогню, щоб дати шанс мирним переговорам та уникнути додаткових і сильніших санкцій проти Москви.

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Джерело: CNN
Війна в Україні, Дмитро Пєсков, Кремль, Росія
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