Малоймовірно, що РФ має хоч крихту сміливості: Сибіга про зустріч Зеленського і Путіна

Глава МЗС України Андрій Сибіга сумнівається, що російський диктатор Володимир Путін дійсно зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Сибіга прокоментував ймовірну зустріч Зеленського і Путіна

– Це те, що робить справжній лідер (Володимир Зеленський – ред.). Він не ховається ні за ким і ні за чим. Дуже малоймовірно, що російська сторона має хоча б крихту такої сміливості, – написав Сибіга у мережі Х.

This is what a true leader does. He does not hide behind anyone or anything. It is highly unlikely that the Russian side possesses even a sliver of such courage. https://t.co/xbwe8DOaT1 — Andrii Sybiha ???????? (@andrii_sybiha) May 11, 2025 Зараз дивляться

Посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова заявила, що офіційний Київ повністю підтримує звернення президента США Дональда Трампа щодо необхідності повного та беззастережного припинення бойових дій.

– Україна повністю підтримує заклик президента Трампа до повного та безумовного припинення вогню. Україна також готова до прямих переговорів. Президент Володимир Зеленський буде там особисто, щоб зробити це. Питання в тому, чи готова Росія припинити війну за власним вибором і припинити вбивства? – написала Маркарова у мережі Х.

Трамп закликав Україну зустрітися з Путіним, Зеленський погодився

11 травня Дональд Трамп опублікував заклик у своїй мережі Truth Social, в якій зазначив, що Україна має негайно погодитися на зустріч із Росією, яка має відбутися 15 травня в Туреччині. За його словами, це потрібно, щоб “обговорити можливе завершення кровавої війни”.

У відповідь президент Володимир Зеленський підтвердив готовність до тривалого припинення вогню, яке має початися вже 12 травня. Він додав, що буде особисто чекати на Путіна у Туреччині 15 травня.

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