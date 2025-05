Малоймовірно, що РФ має хоч крихту сміливості: Сибіга про зустріч Зеленського і Путіна

Глава МЗС України Андрій Сибіга сумнівається, що російський диктатор Володимир Путін дійсно зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

This is what a true leader does. He does not hide behind anyone or anything. It is highly unlikely that the Russian side possesses even a sliver of such courage. https://t.co/xbwe8DOaT1

— Andrii Sybiha ???????? (@andrii_sybiha) May 11, 2025