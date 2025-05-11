Укр Рус
Укр Рус
Популярні Ми рекомендуємо
Похолодання, дощі та заморозки: погода на наступний тиждень
Нелегка доля: Фреймут пояснила, чому її чоловік не може відмовитися від паспорта РФ
Роберт Френсіс Прево став новим Папою Римським
Кремль витрачає $100 млрд, щоб не залишитися на параді наодинці – ЦПД
Пояснюємо
Біль та трагедія українського народу: як відзначати День пам’яті та перемоги над нацизмом
Ірина Гамалій, редакторка сайту

Малоймовірно, що РФ має хоч крихту сміливості: Сибіга про зустріч Зеленського і Путіна

Андрій Сибіга
Фото: УНІАН

Глава МЗС України Андрій Сибіга сумнівається, що російський диктатор Володимир Путін дійсно зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Сибіга прокоментував ймовірну зустріч Зеленського і Путіна

 – Це те, що робить справжній лідер (Володимир Зеленський – ред.). Він не ховається ні за ким і ні за чим. Дуже малоймовірно, що російська сторона має хоча б крихту такої сміливості, – написав Сибіга у мережі Х.

Посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова заявила, що офіційний Київ повністю підтримує звернення президента США Дональда Трампа щодо необхідності повного та беззастережного припинення бойових дій.

– Україна повністю підтримує заклик президента Трампа до повного та безумовного припинення вогню. Україна також готова до прямих переговорів. Президент Володимир Зеленський буде там особисто, щоб зробити це. Питання в тому, чи готова Росія припинити війну за власним вибором і припинити вбивства? – написала Маркарова у мережі Х.

Трамп закликав Україну зустрітися з Путіним, Зеленський погодився

11 травня Дональд Трамп опублікував заклик у своїй мережі Truth Social, в якій зазначив, що Україна має негайно погодитися на зустріч із Росією, яка має відбутися 15 травня в Туреччині. За його словами, це потрібно, щоб “обговорити можливе завершення кровавої війни”.

У відповідь президент Володимир Зеленський підтвердив готовність до тривалого припинення вогню, яке має початися вже 12 травня. Він додав, що буде особисто чекати на Путіна у Туреччині 15 травня.

Читайте також
Зеленський про переговори: Особисто чекатиму в четвер на Путіна в Туреччині
Зеленський

Андрій Сибіга, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Володимир Путін, Оксана Маркарова
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь